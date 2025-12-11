Дончић на терен изашао у овим патикама

Извор:
11.12.2025
21:58
Лука Дончић, звијезда Лос Анђелес Лејкерса, пронашао је нову инспирацију пред важну утакмицу четвртфинала НБА купа против Сан Антонио Спарса. Посебан детаљ на патикама посветио је својим ћеркама.
Док се његов тим суочава са неочекивано тешким отпором Спарса, Дончић излази на терен са додатном мотивацијом, пише ClutchPoints.
Дончић је прошле недјеље доживио један од најважнијих тренутака у свом животу рођењем друге ћерке Оливије. До сада је прије сваке утакмице писао име своје прворођене ћерке Габријеле на патикама, али сада, са новим чланом породице, на њима су се појавиле нове ознаке. Овај потез показује колико му „татина енергија“ значи.
Избачен из Спарса
Лејкерси нису успјели да се пласирају у финале НБА конференције. Спарси су побједили са 132-119. Стефон Касл је постигао 21 од својих 30 поена у другом полувремену, а Де'Арон Фокс је додао 20 поена.
A new initial on Luka’s sneakers pic.twitter.com/dOiip4QaKk— Dan Woike (@DanWoikeSports) December 11, 2025
Дончић је постигао 35 поена, имао пет скокова и осам асистенција, а Леброн Џејмс 19 поена, 15 скокова и осам асистенција за Лејкерсе, који су изгубили тек трећу утакмицу у 12 утакмица. Лејкерси су освојили први НБА куп 2023. године и прошли групну фазу непоражени ове јесени прије него што су се суочили са Спарсима.
