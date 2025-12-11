Logo
Дончић на терен изашао у овим патикама

Извор:

Индекс

11.12.2025

21:58

Коментари:

0
Дончић на терен изашао у овим патикама
Фото: Tanjug

Лука Дончић, звијезда Лос Анђелес Лејкерса, пронашао је нову инспирацију пред важну утакмицу четвртфинала НБА купа против Сан Антонио Спарса. Посебан детаљ на патикама посветио је својим ћеркама.

Док се његов тим суочава са неочекивано тешким отпором Спарса, Дончић излази на терен са додатном мотивацијом, пише ClutchPoints.

Дончић је прошле недјеље доживио један од најважнијих тренутака у свом животу рођењем друге ћерке Оливије. До сада је прије сваке утакмице писао име своје прворођене ћерке Габријеле на патикама, али сада, са новим чланом породице, на њима су се појавиле нове ознаке. Овај потез показује колико му „татина енергија“ значи.

Избачен из Спарса

Лејкерси нису успјели да се пласирају у финале НБА конференције. Спарси су побједили са 132-119. Стефон Касл је постигао 21 од својих 30 поена у другом полувремену, а Де'Арон Фокс је додао 20 поена.

Дончић је постигао 35 поена, имао пет скокова и осам асистенција, а Леброн Џејмс 19 поена, 15 скокова и осам асистенција за Лејкерсе, који су изгубили тек трећу утакмицу у 12 утакмица. Лејкерси су освојили први НБА куп 2023. године и прошли групну фазу непоражени ове јесени прије него што су се суочили са Спарсима.

Лука Дончић

Košarka

Коментари (0)
