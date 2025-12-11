Logo
Лука Дончић бриљирао: Леброн провоцирао, али су Лејкерси испали из НБА купа

Извор:

Телеграф

11.12.2025

07:56

Лука Дончић бриљирао: Леброн провоцирао, али су Лејкерси испали из НБА купа
Фото: Tanjug

Кошаркаши Сан Антонио Спарса направили су изненађење и савладали су Лос Анђелес Лејкерсе у гостима у четвртфиналу НБА купа са 132:119 и обезбедили су полуфинални дуел. Тамо их чека актуелни НБА шампион, Оклахома Сити Тандер, која је разбила Финикс са 49 поена разлике (138:89).

Лука Дончић је поново одиграо сјајан меч, убацио је 35 поена уз пет скокова и 8 асистенција, али уз нешто слабији проценат шута од 45 одсто (11 од 24 укупно, 3 од 8 за три поена), док је са линије слободних бацања имао 10 од 14.

Одличан је у редовима Лејкерса био и Маркус Смарт, који је постигао 26 поена. Леброн Џејмс је имао дабл-дабл са 19 поена, 15 скокова, а додао је и 8 асистенција, уз три блокаде, док је Остин Ривс имао 15 поена, 8 скокова и 7 асистенција.

Међутим, Спарси су имали више расположених играча, а посебно се истакао Стефон Касл, који је убацио 30 поена и имао 10 скокова и 6 асистенција. Пратио га је Ди Арон Фокс са 20 поена а двоцифрено је било укупно седам играча Сан Антонија.

Сан Антонио је већ у првој четвртини створио предност од девет поена, коју је на полувремену дуплирао, али је на паузи ипак било 12 поена.

Покушао је Леброн Џејмс једним бруталним закуцавањем, послије којег се унио у лице противнику кога је "постеризовао", да подигне морал екипе, али ни то није помогло.

Током треће дионице су Спарси побјегли Лејкерсима на 22 разлике и већ тада је било јасно да ће се тим из Лос Анђелеса тешко вратити у меч.

Сан Антонио је сигурно чувао предност и на крају су Лејкерси само успјели да смање разлику и ублаже пораз.

Други меч вечери у четвртфиналу источне конференције НБА купа донио је тоталну доминацију Оклахоме.

Шеј Гилџус Александер је био најистакнутији играч са 28 поена и 8 асистенција, а пратио га је Чет Холмгрен са 24 поена и 8 скокова.

Код Финикса су најистакнутији били Дилон Брукс са 16 и Џордан Гудвин са 15 поена. Девин Букер због повреде није играо, а очигледно Финикс без свог најбољег играча није исти тим.

Сан Антонио и Оклахома ће у борби за велико финале НБА купа играти 14 децембра од 03.00.

(Телеграф)

Лука Дончић

