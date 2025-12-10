Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

Извор:
АТВ
10.12.2025
13:09
Шпански кошаркашки стручњак Ђоан Пењароја биће нови тренер Партизана, гдје ће замијенити Жељка Обрадовића.
Пењароја је договорио сарадњу са црно-бијелима на годину и по дана, чиме почиње нова ера у Хумској након турбулентног одласка Жељка Обрадовића, сазнаје "Меридијан спорт“.
Пењароја (54) је тренер са богатим искуством у елитном европском нивоу – водио је Барселону, Басконију и Валенсију, а највеће успјехе забиљежио је са Бургосом, са којим је освојио две титуле ФИБА Лиге шампиона (2020, 2021) И ФИБА Интерконтинентални куп ,двије титуле ФИБА Лиге шампиона (2020, 2021) И ФИБА Интерконтинентални куп.
Шпанац стиже са асистентом који ће имати двоструку улогу – биће дио стручног штаба, али и преводилац у комуникацији са тимом.
Након двије побједе које је Партизан везао под вођством Мирка Оцокољића, дио јавности и навијача очекивао је да управо он добије шансу до краја сезоне. Међутим, руководство Партизана процијенило је да је екипи потребан тренер са јачим педигреом и озбиљним евролигашким искуством, посебно у тренутку када се сезона ломи.
Пењароја је у прошлости са Барселоном био "на једну лопту“ од Фајнал-фора, а са Басконијом је стигао до плеј-офа Евролиге – што га чини профилом какав је Партизан тражио.
Вијест о постизању договора стиже у тренутку када се Партизан припрема за највећи изазов досадашњег дијела сезоне – вечити дерби против Црвене звезде у оквиру Евролиге.
Управо је тајминг потписивања оно што додатно интригира јавност, јер дјелује да клуб жели да донесе снажан импулс и стабилност у кључном тренутку.
