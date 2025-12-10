Logo
Large banner

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

Извор:

АТВ

10.12.2025

13:09

Коментари:

0
Кошаркаши Партизана
Фото: Screenshot / X

Шпански кошаркашки стручњак Ђоан Пењароја биће нови тренер Партизана, гдје ће замијенити Жељка Обрадовића.

Пењароја је договорио сарадњу са црно-бијелима на годину и по дана, чиме почиње нова ера у Хумској након турбулентног одласка Жељка Обрадовића, сазнаје "Меридијан спорт“.

Богато искуство

Пењароја (54) је тренер са богатим искуством у елитном европском нивоу – водио је Барселону, Басконију и Валенсију, а највеће успјехе забиљежио је са Бургосом, са којим је освојио две титуле ФИБА Лиге шампиона (2020, 2021) И ФИБА Интерконтинентални куп ,двије титуле ФИБА Лиге шампиона (2020, 2021) И ФИБА Интерконтинентални куп.

voznja auto volan

Хроника

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

Шпанац стиже са асистентом који ће имати двоструку улогу – биће дио стручног штаба, али и преводилац у комуникацији са тимом.

Након двије побједе које је Партизан везао под вођством Мирка Оцокољића, дио јавности и навијача очекивао је да управо он добије шансу до краја сезоне. Међутим, руководство Партизана процијенило је да је екипи потребан тренер са јачим педигреом и озбиљним евролигашким искуством, посебно у тренутку када се сезона ломи.

Вечити дерби у Евролиги

Пењароја је у прошлости са Барселоном био "на једну лопту“ од Фајнал-фора, а са Басконијом је стигао до плеј-офа Евролиге – што га чини профилом какав је Партизан тражио.

Новац евро

Економија

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

Вијест о постизању договора стиже у тренутку када се Партизан припрема за највећи изазов досадашњег дијела сезоне – вечити дерби против Црвене звезде у оквиру Евролиге.

Управо је тајминг потписивања оно што додатно интригира јавност, јер дјелује да клуб жели да донесе снажан импулс и стабилност у кључном тренутку.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Жељко Обрадовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Здравље

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

3 ч

0
Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Фудбал

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

3 ч

0
Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

Хроника

Детаљи крвавог обрачуна: Упуцан власник кафића

3 ч

0
Људи штрајкују

Свијет

За петак најављен генрални штрајк: Очекује се колапс

3 ч

0

Више из рубрике

Брин Тајри, кошаркаш

Кошарка

Американац напустио Игокеу: Тајри појачао ПАОК

5 ч

0
Борац савладао Војводину у дербију кола

Кошарка

Борац савладао Војводину у дербију кола

18 ч

0
Шакил О’Нил открива како је потрошио своју прву плату: ''Отишло је милион долара за 45 минута“

Кошарка

Шакил О’Нил открива како је потрошио своју прву плату: ''Отишло је милион долара за 45 минута“

22 ч

0
Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Кошарка

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

15

44

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner