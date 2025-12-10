Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

Извор:
Народна банка Србије предузела је мјере из своје надлежности како би осигурала да канали снабдијевања банака и овлашћених мјењача евром и другим страним валутама функционишу несметано и у данима повећане тражње, саопштено је данас.
Девизно тржиште у Србији је потпуно стабилно, пословне банке и мјењачнице су снабдјевене довољном количином ефективног страног новца како би задовољиле све потребе домаћег тржишта, наведено је у саопштењу.
Несташица евра и других страних валута не постоји и грађани су у могућности да несметано обављају мјењачке послове у оба смјера, куповином или продајом ефективног страног новца, поручују из НБС.
"Желећи да подстакне што ефикасније снабдијевање мјењачког и девизног тржишта ефективним страним новцем, Извршни одбор Народне банке Србије измијенио је одговарајући пропис који дефинише услове и начин обављања мјењачких послова тако да се додатно олакшава канал снабдијевања ефективом овлашћених мјењача од стране банака", наводи се у саопштењу.
Народна банка Србије такође је упозорила све тржишне учеснике на неопходност законитог поступања и као регулатор и супервизор банкарског сектора и сектора овлашћених мјењача спремна је да строго санкционише све оне који на неодговоран начин желе да извуку корист у тренутним врло сложеним геополитичким околностима за нашу земљу.
НБС наводи да посједује рекордне нивое девизних резерви, а тиме и доступне количине ефективног страног новца који вишеструко задовољавају све потребе за ефективом пословних банака и мењачница.
"Не постоји ниједан разлог да у било ком тренутку грађани не буду у могућности да изврше куповину евра на мјењачком, односно девизном тржишту и то по курсу домаће валуте према евру у оквиру законски прописаних распона у односу на званични средњи курс НБС", кажу у централној банци.
Као и у претходних више од 13 година, како је наведено, Народна банка Србије наставиће да се понаша одговорно и да пажљиво прати сва дешавања на домаћем девизном тржишту, и неће дозволити било какво креирање вештачке нестабилности.
Народна банка Србије истиче да ће наставити и у наредном периоду да пажљиво прати све факторе на домаћем девизном тржишту и да по потреби реагује како би се сачувала релативна стабилност девизног курса.
Позива све грађане који наиђу на потешкоће у обављању мјењачких послова да се обрате Народној банци Србије и упуте притужбу о незаконитом поступању на које сумњају и наводи да ће НБС својим контролним механизмима провјерити све наводе и обезбиједити пуно поштовање мјењачких прописа, преноси "Телеграф".
