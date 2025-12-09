Logo
Large banner

Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

Извор:

Кликс

09.12.2025

20:52

Коментари:

0
Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

Ближе се новогодишњи празници, што значи да ће многи гледати класик међу холивудским божићним филмовима ''Сам у кући“.

У годинама од снимања првог дијела овог филма 1990. године, они који су га видјели питали су се колико је богата породица Мекалистер, приказана у филму. Између осталог, ријеч је о породици која наручује 10 пица у ноћи прије божићног путовања у Париз и живи у кући за 15 људи.

Коди Гарет, финансијски стручњак и власник америчке компаније Measure Twice Financial, изјавио је да нема сумње да је ријеч о богатој породици. То је примијетно већ на самом почетку филма. Међутим, Гарет сматра да то богатство није толико колико се чини.

Stanovi

Економија

Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто

Да би боље разумио колико су Мекалистерови заиста били богати, Гарет је анализирао њихове финансије, а то је учинио у прва два дијела филма. Чак је био домаћин вебинара са 25 финансијских стручњака како би разговарали о финансијским лекцијама које се могу научити из филма. Рекао је да постоје многе индикације да је породица била расипница, али то не значи да нису били забринути због новца.

Колико би данас коштао њихов начин живота

Раскошан начин живота Мекалистерових данас би вриједио још више, углавном због инфлације. Кућа у којој је филм снимљен, у Винетки, Илиноис, била је на продају прошлог прољећа за 5,25 милиона долара.

Мет Кример, портпарол агенције за некретнине Зилоу, рекао је да Американац са минималним годишњим приходом од 34.000 долара може купити кућу на кредит. Међутим, додао је да би годишњи приход од 100.000 долара био потребан да би себи удобно приуштила кућу, али под условом да се трећина тог прихода потроши на отплату некретнине.

sam u kući

Култура

Меколи Калкин промијенио име: Познато како се Кевин из филма "Сам у кући" сада зове

Кример процјењује да је дотична кућа коштала мање од пола милиона долара 1990. године, када је снимљен први дио филма, што је у то вријеме и даље била висока цијена. Међутим, сама кућа не указује нужно на то да су Мекалистерови били веома богати.

Породица је у филмовима користила аутомобиле који су у то вријеме били релативно нови. То су Бјуик Електра комби из 1986. и Бјуик ЛеСабр из 1990. године, од којих би сваки данас коштао 40.000 долара, према Гаретовој процјени.

Штавише, авионске карте за божићно путовање данас би породицу Мекалистер коштале између 25.000 и 55.650 долара, према CNBC-ју.

Подијели:

Тагови:

finansije

"Сам у кући"

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјечак (13) тешко рањен из пиштоља у кући у којој живи: Полиција сумња да је сам пуцао

Свијет

Дјечак (13) тешко рањен из пиштоља у кући у којој живи: Полиција сумња да је сам пуцао

8 мј

0

Сцена

Како данас изгледа Кевин из филма 'Сам у кући'

9 мј

0
Детаљи стравичног пожара у ком је страдао дјечак (2): Био сам у кући, мајка изашла по храну

Хроника

Детаљи стравичног пожара у ком је страдао дјечак (2): Био сам у кући, мајка изашла по храну

9 мј

0
Највећа мистерија филма ''Сам у кући'' је коначно ријешена

Култура

Највећа мистерија филма ''Сам у кући'' је коначно ријешена

11 мј

0

Више из рубрике

stan

Економија

Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто

2 ч

0
Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a

Економија

Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a

11 ч

0
Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.

Економија

Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.

13 ч

0
Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

Економија

Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

Оштра порука из Русије: То ће имати озбиљне последице

22

28

Предсједник прогласио неважећим резултате општих избора

22

12

Пјешака ударио аутомобил, повријеђен и возач из другог аута који му је покушао помоћи

22

08

Борац савладао Војводину у дербију кола

22

05

Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner