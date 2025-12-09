Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

Извор:
Ближе се новогодишњи празници, што значи да ће многи гледати класик међу холивудским божићним филмовима ''Сам у кући“.
У годинама од снимања првог дијела овог филма 1990. године, они који су га видјели питали су се колико је богата породица Мекалистер, приказана у филму. Између осталог, ријеч је о породици која наручује 10 пица у ноћи прије божићног путовања у Париз и живи у кући за 15 људи.
Коди Гарет, финансијски стручњак и власник америчке компаније Measure Twice Financial, изјавио је да нема сумње да је ријеч о богатој породици. То је примијетно већ на самом почетку филма. Међутим, Гарет сматра да то богатство није толико колико се чини.
Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто
Да би боље разумио колико су Мекалистерови заиста били богати, Гарет је анализирао њихове финансије, а то је учинио у прва два дијела филма. Чак је био домаћин вебинара са 25 финансијских стручњака како би разговарали о финансијским лекцијама које се могу научити из филма. Рекао је да постоје многе индикације да је породица била расипница, али то не значи да нису били забринути због новца.
Раскошан начин живота Мекалистерових данас би вриједио још више, углавном због инфлације. Кућа у којој је филм снимљен, у Винетки, Илиноис, била је на продају прошлог прољећа за 5,25 милиона долара.
Мет Кример, портпарол агенције за некретнине Зилоу, рекао је да Американац са минималним годишњим приходом од 34.000 долара може купити кућу на кредит. Међутим, додао је да би годишњи приход од 100.000 долара био потребан да би себи удобно приуштила кућу, али под условом да се трећина тог прихода потроши на отплату некретнине.
Меколи Калкин промијенио име: Познато како се Кевин из филма "Сам у кући" сада зове
Кример процјењује да је дотична кућа коштала мање од пола милиона долара 1990. године, када је снимљен први дио филма, што је у то вријеме и даље била висока цијена. Међутим, сама кућа не указује нужно на то да су Мекалистерови били веома богати.
Породица је у филмовима користила аутомобиле који су у то вријеме били релативно нови. То су Бјуик Електра комби из 1986. и Бјуик ЛеСабр из 1990. године, од којих би сваки данас коштао 40.000 долара, према Гаретовој процјени.
Штавише, авионске карте за божићно путовање данас би породицу Мекалистер коштале између 25.000 и 55.650 долара, према CNBC-ју.
