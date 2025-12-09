Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто

Извор:
Цијене станова у Румунији наставиле су да расту током ове године, са просјечним повећањем од 14 одсто на националном нивоу, а Крајова на југозападу земље први пут се нашла на врху графикона, са цијенама некретнина које су порасле за 21 одсто, преноси данас портал Диги24.
Повећање цијена станова избацило је Крајову на четврто мјесто на листи најскупљих градова у Румунији, са просјечном траженом цијеном од 2.095 евра по корисном квадратном метру.
Букурешт је такође забиљежио значајан раст цијена, а главном граду Румуније цијена некретнина је у просјеку порасла за око 17 одсто, што је други највећи пораст забиљежен на националном нивоу, послије Крајове.
Иако је просјек цијена станова у Букурешту скоро 2.180 евра по корисном квадратном метру, и даље постоје велике разлике у цијенама између најјефтинијих и најскупљих насеља.
Станови у букурештанском насељу Ферентарију остају најприступачнији, гдје купци плаћају мање од 1.100 евра по корисном квадратном метру, док се куће које се налазе у области Авијаторилор приближавају прагу од 5.000 евра по квадратном метру.
Клуж-Напока у Трансилванији спада у најскупље градове у Румунији, када су цијене некретнина у питању, и у том граду корисни квадратни метар стана у просјеку кошта 3.207 евра.
Плоешти је заузео је посљедње мјесто на табели која приказује раст цијена некретнина у Румунији, а након повећања цијена у том граду за 14 одсто, квадратни метар корисне површине стана кошта у просјеку 1.333 евра, преноси Тањуг.
