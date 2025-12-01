Logo

Расту цијене станова у Приједору

Извор:

АТВ

01.12.2025

19:33

Фото: АТВ

Цијене станова у Приједору расту посљедњих мјесеци. то посебно погађа младе који планирају куповину прве некретнине.

"Пет хиљада еура квадрат чак иду у новоградњи. А стара градња? Стара градња је негдје око двије до двије и по“,"Па двије хиљаде марака, али неће они то, јер приватници садашњи ови грађевинари, неимари они сад узимају преко 200 посто, знате. Онда док узме ови што папире среде и тако, реална цијена око 2.000 марака“,"Какве су цијене материјала, то прати једно друго али су повисоке за Приједор, и није баш то тако повољно, али ко је могућности тај се снађе па купи", "Ја сам из Тузле. Из Тузле, каква је ситуација у Тузли? У Тузли су мало прескупи“, сматрају грађани.

Потражња за становима и даље је велика, иако цијене скачу готово у свим дијеловима града. Према подацима Агенције, нови станови се продају још у фази градње, а квадрат иде и до 3.200 марака. за реновиране станове 2.200 марака ПО КВАДРАТУ.

„Заинтересованости има, зато се толико и гради. Генерално, највише се продају ај да кажемо мањи станови, до 50 квадрата. Ту сада по новој градњи имате двије спаваће собе, једна мања, једна већа тако да се породица уклапа у тај неки износ“, рекао је агент за некретнине Роберт Кољанчић.

Град Приједор је након завршеног Јавног позива за избор корисника за субвенцију каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове исплаћује субвенција. Град субвенционише један процентни поен каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове који се пласирају из средстава комерцијалних банака у Републици Српској и кредитних линија Инвестиционо развојне банке Републике Српске.

"Што се тиче ове године, специфичност је да је више него до сада било приспјелих захтјева за субвенцију каматне стопе значи у овој години пријавило се 183 корисника. Након разматрања приспјеле документације комисија је утврдила да 182 корисника испуњавају услове Јавног позива, један корисник није испуњавао и град Приједор је за ове намјене издвојио у буџету града одлуком о усвајању буџета и одлуком о првом ребалансу 149 хиљада конвертибилних марака колико ће и бити исплаћено корисницима", истакла је в.д начелника Одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику Оливера Брдар Мирковић.

Право на пријаву имали су млади и млади брачни парови до 40 година, који купују прву стамбену јединицу и имају непрекидно боравиште на територији града у трајању од двије године. Услов је и да се некретнина коју купују налази на подручју града.

Тагови:

Приједор

станови

