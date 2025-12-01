Каква је будућност Оружаних снага БиХ?

Извор:
Иако се буџет за Оружане снаге БиХ сваке године мјери стотинама милиона марака, грађани и Републике Српске и Федерације често се питају шта заправо добијају за тај новац. Званични одговори углавном се врте око “очувања безбједности” и “међународних обавеза”, али у свакодневном животу просјечног становника те користи нису увијек видљиве.
"Можемо рећи да наше ОС представљају фактор стабилности у цијелој држави", тврди предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић.
Оружане снаге БиХ редовно учествују у међународним мисијама подршке миру, тај ангажман и даље је заснован на добровољном принципу. Нити један припадник није обавезан да иде у мисију, што одражава чињеницу да БиХ није чланица НАТО-а.
"Учешће у операцијама подршке миру још увијек је на добровољном принципу", изјавио је начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал-пуковник Гојко Кнежевић.
За ово министарство веома је битно да задржи предвидив курс у систему одбране, јер то очекују и међународни партнери, као и да свим грађанима обезбиједи мир, стабилност и безбједност, сматра замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић. Истакао да је ово јединствен примјер у свијету гдје су се три зараћене стране ујединиле у једну војну формацију - Оружане снаге БиХ.
"Зато је веома битно да сви ми који чинимо систем одбране пазимо на сваку ријеч и на сваки наш поступак како би се сви припадници Оружаних снага осјећали комотно у систему одбране, без обзира на њихову националну, вјерску или етничку припадност", истакао је замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
ОС тражиле су да се из буџета институција БиХ готово 700 милиона марака да њима, што је био нереалан захтјев. Добили су нешто више од 360 милиона. А већ се назире шта ће урадити са одобреним средствима.
"Наводно та средства треба да се утроше на куповину намјенских хеликоптера и у тим неким разговорима ја сам инсистирао да ако сте већ купили та 2 хеликоптера да један мора бити у Херцеговини с обзиром да имамо велики проблем с пожарима током љета", рекао је замјеник шефа Клуба посланика СДС – ПДП – ЗА ПРАВДУ И РЕД Ненад Грковић.
Да ли је систем који огроман дио буџета троши на мирнодопску војску заиста прилагођен реалним потребама државе? Или се, умјесто развијених служби цивилне заштите и модерне опреме за спасавање, и даље ослањамо на структуру чија је примарна сврха давно изгубила јасан обрис? За грађане који све то финансирају, одговор и даље остаје у магли – баш као и будућност самих Оружаних снага.
