У БиХ увезено 435 тона пиротехничких средстава

Новогодишњи и божићни празници све су ближе, а прославе без ватромета или петарди постале су незамисливе. Томе свједоче и подаци да је увоз пиротехничких средстава у БиХ знатно порастао, док трговци истичу да je потражња посљедњих година била стабилна, што очекују и ове сезоне.
Наиме, према подацима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ за десет мјесеци ове године увезено је око 435 тона пиротехничких средстава чија вриједност премашује 3,47 милиона КМ, док је у истом периоду прошле године стигла 221 тона у вриједности око 1,62 милиона марака.
Највише пиротехнике ове године стигло је из Кине, и то у вриједности од 2,94 милиона КМ, док је из Албаније ова роба увезена у вриједности од око 467.000 КМ. Из Италије су стигла пиротехничка средства "тешка" нешто више од 54.000 КМ, а на ове производе из Чешке отишло је око 14.000 КМ.
Ватромета, петарди и осталих производа током 2025. године највише је увезено у јуну и октобру, док је најслабији увоз забиљежен у марту и априлу.
Пиротехничка средства, подсјећају трговци, подијељена су у четири разреда. У малопродаји се могу купити само она првог и другог разреда која су намијењена одраслим лицима, а уз надзор могу их користити и дјеца. Ту између осталог спадају ватрени лептири, мање петарде, димне бомбе, ефекти у боји.
С друге стране, пиротехника трећег и четвртог разреда, која обухвата професионалне ватромете, велике ракете и артикле јачег интензитета, није дозвољена за малопродају. Њих могу користити искључиво фирме са лиценцом и лица обучена за монтажу и извођење ватромета.
Власник фирме "Дио комерц" Остоја Дивљак из Бањалуке рекао је за "Глас" да у понуди имају више од 1.000 различитих артикала, а цијене зависе од врсте, јачине и паковања.
"Имамо производе од марке, па до 30 КМ, али и скупље. Сарађујемо са Кином већ 25 година, што нам омогућава повољнију набавку и добар квалитет", навео је Дивљак.
Према његовим ријечима, већ пет година нису мијењали цијене, што ће, како каже, остати случај и ове сезоне.
"Желимо изаћи у сусрет купцима у овим економским околностима па ћемо задржати исте цијене као претходних година. Купци то препознају и враћају нам се сваке сезоне", навео је Дивљак.
Када је ријеч о очекивањима од сезоне, опрезни су у процјенама, истичући да је тешко прогнозирати да ли ће сезона бити боља или лошија, али с обзиром на цијене и сталне купце, очекују стабилну продају.
Иако је у Републици Српској продаја пиротехничких средстава дозвољена од 15. новембра до 31. јануара наредне године, у добојској продавници пиротехнике "Мирновец" казали су за "Глас" да још попуњавају рафе у радњи.
"То је једини разлог због чега ћемо ове године мало касније почети са радом", навели су из ове радње и додали да је код њих потражња сваке године слична, те да нема већих осцилација.
Истичу да дјеца и млади највише купују мале и слабије петарде, док они старији новогодишње празнике воле дочекати уз ватромете и ракете.
Када је ријеч о цијенама, навели су да ће оне и ове године остати исте.
Слична ситуација је и у продавници пиротехнике "Ниф комерц-Макс" из Кисељака који ће кроз неколико дана почети са продајом. Навели су да је претходних година интересовање за куповином петарди, димних бомби, ракета, ватромета и других производа била много већа. Цијене ће, како су рекли, мало "скочити" за одређени асортиман.
