Министарство спољних послова: Изјаве Конаковића тешка и непотребна увреда Србији и српском народу

01.12.2025
19:14
Коментари:0
Изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића представљају тешку и непотребну увреду за Србију и српски народ, као и корак назад у напорима за унапређење односа између двије земље, саопштило је Министарство спољних послова Србије.
Министарство је изразило жаљење због Конаковићеве изјаве да одбија да се извини због инцидента и срамног навијања дијела публике на кошаркашкој утакмици између БиХ и Србије, која је синоћ одиграна у Сарајеву, и осудило "рјечник, оцјене и коментаре шефа дипломатије сусједне и пријатељске државе БиХ".
У саопштењу је поручено да спортске манифестације, гдје год да се одржавају и без обзира који су тимови у питању, треба да буду мјеста за промоцију здравог надметања, поштовања правила игре, али и коректног понашања публике.
"Утакмице и навијачи не би смјели да се злоупотребљавају и да буду повод за отварање старих рана, изношење грубих неистина, непоштовања свих жртава, а не би смјеле да буду платформе за вређање предсједника Србије и српског народа у цјелини", наведено је у саопштењу.
Република Српска
Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик
Како је наведено, умјесто осуде срамног навијања у Сарајеву, које дио тамошњег политичког естаблишмента настоји да прикаже као тобоже мултиетнички и мултиконфесионални град, Конаковић покушава да дневну политику, медијске спинове сковане у иностранству, као и нескривену личну нетрпељивост према предсједнику Србије Александру Вучићу и цијелом српском народу преточи у објаве које нити имају смисла нити одговарају истини.
Из Министарства су указали да, када говори о злочинима и патњама Бошњака, Конаковић свјесно заборавља да је његов сународник Насер Орић, командант муслиманских јединица током сукоба у БиХ, ослобођен одговорности за стравична убиства готово 3.700 Срба у широј околини Сребренице и етничка чишћења, као што заборавља да су заслужене казне избјегли и муџахедини у редовима војске БиХ, који су такође вршили језиве масакре над српским цивилима.
"Зар је то правда? Набрајање некажњених злочина бошњачко-муслиманске стране над Србима, када је ријеч о сукобу од 1992. до 1995. године, одузело би пуно простора, а још више, ако бисмо се вратили неколико деценија уназад, у године Другог свјетског рата", наводи се у саопштењу.
Из Министарства спољних послова Србије подсјетили су да је Вучић отишао у Сребреницу прије нешто више од 10 година да се поклони бошњачким жртвама, а да су на тај гест пијетета, помирења и извињења бошњачки екстремисти реаговали покушајем линча.
У саопштењу се додаје да је, умјесто људског дочека приређена киша каменица за предсједника Србије и српску делегацију.
"Ни за тај "инцидент", који би у правној држави крстили као покушај убиства или бар наношења тешких повреда, нико није одговарао. Све је то познато Конаковићу, али јефтини политички поени, сејање анимозитета и мржње према Србима у сопственој и суседној држави имају, изгледа, приоритет у раду "шефа дипломатије" БиХ", оцијењено је из Министарства спољних послова Србије.
Из тог министарства су поручили да Србија остаје посвећена миру, сарадњи и очувању стабилности у региону.
"Не тражимо и не очекујемо ништа више од других до тога да се и наше жртве поштују, признају и не минимизирају. Ако желимо искрено помирење, мора се постићи и минимум праведности, односно кажњавање одговорних за злочине. Српски народ је свој крст, жртве, патњу и бол увијек достојанствено носио, али нећемо дозволити никоме да нас вређа и омаловажава", истакнуто је у саопштењу.
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић изјавио је раније данас да неће упутити извињење грађанима Србије због срамног скандирања у Сарајеву на кошаркашкој утакмици репрезентација Србије и БиХ, те оптужио Србију за "провокације и насртаје на интегритет и суверенитет БиХ".
Србија
4 ч0
Србија
7 ч0
Србија
15 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму