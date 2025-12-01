Потресна објава другарице Ане Радовић (20) која је погинула у стравичној несрећи

Извор:
Блиц
01.12.2025
07:51
Златибор тугује за Аном Радовић (20) која је настрадала у недјељу на магистралном путу Чачак-Пожега заједно са Александром М. (37).
Анина другарица, огласила се потресном објавом на друштвеној мрежи "Тик Ток" гдје се опростила од ње.
"Луцо, тешко ми је да прихватим да те нема и мислим да никада нећу успјети. Толико си била своја, посебна и тотално блесава, да ми се на моменте чини као да ћеш се само појавити, насмијати и рећи нешто скроз блесаво. Ниси отишла из мог живота. Само си на мјесту гдје те не могу видјети, али те осјећам – не као сјећање, него као дио себе који је остао заувијек. Знаш, стално размишљам о томе како смо се разишле, али кад те се сјетим, та успомена никад није горка. Ти си била дом у великом дјелу живота. И иако нисмо стигле да поправимо ствари, у мени више нема љутње, ни горчине – само тиха захвалност што смо се уопште среле. Надам се да то осјећаш, гдје год да си – пише у објави.
Како додаје Анина другарица, размишља колико су се вољеле, па онда изгубиле, па онда ћутале.
– И сад видим – то наше ћутање никад није поништило оно што смо биле. Ма колико да смо се удаљиле, никад нисам осјетила да си стварно отишла из мог живота. Ти си ми и даље једна од најзначајнијих људи које сам имала. Највише бих вољела да си то чула од мене док си могла. Недостаје ми да ти кажем све што сам чувала у себи. Недостаје ми чак и оно наше ћутање које је имало тежину. Али највише ми недостаје то што сам мислила да ћемо увијек имати вријеме да поправимо ствари. Ипак нисмо имале. И зато ти сада говорим бар овако – била си ми важнија више него што сам знала да признам. И знаш, кад данас помислим на тебе, прво ми се јави онај осјећај као кад ти неко топлом руком лагано притисне срце, не да боли, него да те подсјети да си вољела – пише у објави и додаје:
– Ти си оставила траг који није груб, није тежак, него баш онај мекани, њежни траг који човјек носи цијели живот. И хвала ти за све те тихе осмијехе и успомене које сада носим дубоко у срцу. Хвала ти што си постојала у мом животу баш онаква каква јеси и што си баш ти била мој пријатељ и ослонац све ове године. И даље си ту и живиш, само кроз нас и свим малим стварима које нас подсјете на тебе. Ниси ни била свјесна колико си вољена и остаћеш заувијек. Твоја луцка – пише у објави.
Подсјетимо, Ана Радовић (20), која је нестала 23.11. након што се из свог дома на Златибору упутила ка Београду, пронађена је мртва на магистралном путу код Чачка. Тијело несрећне девојке, пронађено је у “аудију” заједно са тијелом Александра (37) који је управљао овим аутомобилом, пише Блиц.
