Кијев наредио атентат, ликвидиран агент ГУР-а

01.12.2025
07:38
На Криму је ликвидиран агент украјинске обавјештајне службе који је покушао да подметне бомбу под аутомобил официра Министарства одбране Русије, саопштила је Федерална служба безбједности.
„Спријечен је терористички напад који је Главна управа обавјештајне службе Министарства одбране Украјине (ГУР) планирала на територији Републике Крим против једног од високих официра Министарства одбране Русије“, наводи се у саопштењу.
Према добијеним подацима, регрутовани држављанин Украјине требало је да убије руског официра у његовом аутомобилу помоћу достављене експлозивне направе. Злочинац је спријечен током постављања бомбе, а током акције пружио је оружани отпор.
„Организатор терористичког напада је припадник ГУР-а Фахријев Рустем Саитхалилович, рођен 25.12.1984. године“, истиче се у саопштењу.
Код починиоца су заплијењена средства за комуникацију са његовим руководиоцем, као и дијелови експлозивне направе западне производње.
Такође, ФСБ је привела једног становника Крима који је био један од саучесника у планираном злочину. Против њега је покренут кривични поступак по члану о помагању терористичкој дјелатности. Суд га је послао у притвор.
Према видео-снимку који је објавила ФСБ Русије, украјинска војна обавјештајна служба разматрала је могућност убиства жене и дјетета руског војника на Криму, произлази из аудио-снимка разговора између оперативаца и регрутованог агента.
„Сачекај, ево, видиш, једна од опција је аутомобил. Зашто? Зато што врата може да отвори дијете, врата може да отвори жена. Ако их отвори жена, треба је одмах (убити). И дијете треба одмах… дигнути у ваздух или заклати“, рекао је украјински надзорник агенту коме даје упутства, преноси Спутњик.
