Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

Извор:

АТВ

01.12.2025

07:04

Коментари:

3
Фото: Printscreen / Глас Српске

Сарајево је и синоћ на утакмици у Скендерији показало шта мисли о српском народу, Србији и Српској, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Биће занимљиво да ли ће бошњачки политичари, који су пратили утакмицу са трибина, рећи нешто о увредама на рачун Срба. Не вјерујем, правиће се луди", објавио је Кошарац на "Иксу".

Кошаркаши Србије савладали су у Сарајеву селекцију БиХ 74:72 у утакмици другог кола квалификација за Свјетско првенство.

Српски кошаркаши су непријатељски дочекани у Сарајеву. Навијачи БиХ звиждали су за вријеме интонирања химне Србије "Боже правде", те све вријеме махали ратним заставама такозване "Армије БиХ", по д којом су почињени бројни злочини над српским народом.

Коментари (3)
