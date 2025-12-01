Logo

Мадуро: "САД желе преузети контролу над нафтом"

01.12.2025

06:58

Фото: Tanjug / AP

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро оптужио је САД да повећаном војном присутношћу желе преузети контролу над резервама нафте његове земље, јавља њемачка агенција дпа.

У писму упућеном Организацији земаља извозница нафте (OPEC), Мадуро је рекао да Вашингтон жели "смртоносном војном силом преузети огромне венецуеланске резерве нафте, највеће на свијету".

- То угрожава регионални и међународни мир, сигурност и стабилност те представља пријетњу за венецуеланску производњу и међународно тржиште нафте - рекао је.

Амерички предсједник Доналд Трамп је протеклих седмица појачао своју реторику и мјере против јужноамеричке земље.

САД је распоредио додатне војнике на Карибима те онамо из Средоземља преусмјерио највећи носач авиона на свијету, УСС Џералд Форд, који прате други ратни бродови и бомбардер великог домета.

Према америчкој влади, циљ мисије је борба против кријумчара дроге.

Nikolas Maduro

Venecuela

Нафта

Доналд Трамп

