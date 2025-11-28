Logo
Трамп поништио документе које је Бајден потписао аутопеном

Извор:

Танјуг

28.11.2025

22:43

Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да се сви документи које је његов претходник Џозеф Бајден потписао помоћу аутопена поништавају и више немају никакву правну снагу.

Трамп је навео да је аутопеном (механичким уређајем који реплицира потпис) потписано 92 одсто докумената.

"Аутопен није дозвољено користити ако одобрење није изричито дао предсједник Сједињених Држава", написао је Трамп у објави на мрежи "Трут сошл", преноси Тан‌југ.

Hamala Haris Dzozef Bajden

Свијет

Камала Харис открила у којем је трену схватила да нешто није у реду с Бајденом

Он је поручио да поништава сва извршна и остала наређења која Бајден није лично потписао, јер су људи који су управљали аутопеном то чинили незаконито.

"Џозеф Бајден није био укључен у процес коришћења аутопена, а ако каже да јесте, биће оптужен за лажно свједочење", навео је Трамп.

bajden obama kuliranje screenshot

Свијет

Сукоб Бајдена и Обаме: Одбили да се поздраве у ресторану

Доналд Трамп

Џозеф Бајден

