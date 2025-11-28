Трамп поништио документе које је Бајден потписао аутопеном

Извор:
Танјуг
28.11.2025
22:43
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да се сви документи које је његов претходник Џозеф Бајден потписао помоћу аутопена поништавају и више немају никакву правну снагу.
Трамп је навео да је аутопеном (механичким уређајем који реплицира потпис) потписано 92 одсто докумената.
"Аутопен није дозвољено користити ако одобрење није изричито дао предсједник Сједињених Држава", написао је Трамп у објави на мрежи "Трут сошл", преноси Танјуг.
Он је поручио да поништава сва извршна и остала наређења која Бајден није лично потписао, јер су људи који су управљали аутопеном то чинили незаконито.
"Џозеф Бајден није био укључен у процес коришћења аутопена, а ако каже да јесте, биће оптужен за лажно свједочење", навео је Трамп.
