Кремљ: Путин ће примити Виткофа у првој половини наредне недјеље

Извор:

РТ Балкан

28.11.2025

19:51

Коментари:

0
Кремљ: Путин ће примити Виткофа у првој половини наредне недјеље

Предсједник Русије Владимир Путин састаће се са специјалним изаслаником Сједињених Америчких Држава Стивеном Виткофом почетком наредне недјеље, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Раније је саопштено да би Виткоф требало да дође у Москву на преговоре о мировном споразуму у Украјини. Портпарол Кремља раније је изјавио да Русија у овој фази преговоре води само са САД, не и са Европском унијом, преноси РТ Балкан.

- За нас је најважнија ствар Трампова мировна мисија и напори његових савезника, које сада предузимају. Ми се припремамо управо за те контакте - рекао је Песков на Првом каналу.

Тагови:

Владимир Путин

Стив Виткоф

Коментари (0)
