У нед‌јељу обустава саобраћаја у Бањалуци

Извор:

АТВ

28.11.2025

19:38

Коментари:

0
У нед‌јељу обустава саобраћаја у Бањалуци
Фото: АТВ

У Бањалуци ће у нед‌јељу, 30. новембра, бити обустављен саобраћај у центру града на три сата због отварања зимског маркета "Зимзобал" и почетка програма обиљежавања новогодишњих празника "Бањалучка зима".

Обустава саобраћаја односи се на Улицу Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ од 17.30 до 20.30 часова, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Зимски маркет "Зимзобал" биће отворен до 5. јануара.

Тагови:

обустава саобраћаја

Бањалука

