Хоће ли се ријешити проблеми превозника?

Измјене правилника, укидање дискриминације возача у ЕУ, попусти на путарине и продужење боравка возача у земљама ЕУ, то су само неки од захтјева које превозници траже од надлежних да би лакше пословали. Један дио захтјева испуњен је у септембру након протеста превозника. Међутим, неопходна је хитна реакција јер многи превозници увелико пребацују своје фирме у друге земље због лакшег пословања.
"Сви наши дописи су отишли у ЕУ и комисију добили смо одговоре али немам папир да кажем да је особље друмских превозника изузето и немам више право да кажем да ће они о томе расправљати о томе на прољеће. Једино остаје усамљена Босна и Херцеговина у том неком гласном прозивању да један споразумни уговор који имамо са ЕУ комисијом ће негативно утицати на нашу друмску транспортну индустрију и ми смо на ми нажалост смо почели тиху селидбу капацитета", рекао је Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума „Логистика БиХ“.
Селидба капацитета највише је узрокована због тога што возачи на територији ЕУ могу радити највише 180 дана у једној години, односно два пута по 90 дана. То је проблем и за пословање јер возачи могу да раде само 6 мјесеци у години. Министар у Савјету министара Един Форто каже да се на рјешавању ради али да земље ЕУ нису расположене за разговор.
"Босна и Херцеговина је била регионални предводник иницијативе којом смо се обратили Европској комисији да се овај изазов ријеши на начин тумачења Шенгенског споразума за који не очекујемо да ће бити измијењен прије него БиХ и цијели регион не уђе у Европску унију. Немамо добре резултате јер не постоји политичка воља у ЕУ, посебно превозничког система који се јако противи либерализцији посебно у овом сектору", рекао је Един Форто, министар комуникација и транспорта БиХ.
Струка, наука, реални сектор, сви су вољни да ријеше проблеме превозника и олакшају пословање, поручују из Спољнотрговинске коморе БиХ.
"Пословна заједница ако жели да опстане на тржишту мора да ради на дигитализацији и оптимизацији својих процеса и они то раде. С друге стране исто то раде и транспортна заједница која је везан сектор за њих и остаје нам трећи сегмент који је важан дигитализација процеса како код државних органа који раде на административним одобрењима тако и на граници да би се убрзао проток робе на граници", рекао је Здравко Маринковић, предсједник Спољнотрговинске коморе БиХ.
Један од закључака дводневне конференције "Логшпед 2025" је да се предложи Влади Српске и Влади Федерације да финансирају додатни број контејнера за возове, како би са садашњих 20.000 контејнера дошло до 60.000 што би убрзало превоз робе, помогло у пословању превозника и оживјело жељезнички превоз.
