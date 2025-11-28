ЦИК мијења тендер за изборне технологије

Аутор:Андреа Јаглица
28.11.2025
19:14
ЦИК ће морати да поштује уговорену количину предмета набавке, један је то од резултата жалбеног поступка према жалби једног од понуђача на тендеру за набавку система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића.
С тим у вези, мораће да мијења све клаузуле тендерске документације које се односе на право уговорног органа да накнадно мијења количину гласачких листића које набавља, без обзира на то колико им листића буде требало. Централна изборна комисија је у тендерској документацији замислила да листиће плати онолико колико накнадно процијени да јој треба, али да, без обзира на то да ли та количина буде и већа од предвиђене тендерском документацијом, то плати максимално онолико колико је уговорено према понуди коју достави добављач. Додатно, ЦИК неће моћи да проводи преговарачки поступак за додатне или нове услуге штампања у случају. Жалилац је, очигледно, доказао да је наведеним пропозицијама прекршен Закон о јавним набавкама. Законом прописано начело активне конкуренције нарушено је и у дијелу који се односи на репрограм пореских обавеза, који ће се такође морати брисати.
"Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке" наведено је под тачком 13.2.3 ТД за набавку система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића.
ЦИК је даље одлучио да дјелимично уважи жалбу на фаворизовање ИСО стандарда, изричито захтијевање да терминали за биометријску идентификацију бирача примјењују експлицитну технологију „ФБИ ПИВ“, односно америчку технологију потврде личног идентитета, те давање предности понуђачима који производе биометријску опрему и опрему за скенирање.
"Овако постављени под критеријуми дати су у супротности са чланом 3 ЗЈН јер фаворизују само оне понуђаче који посједују или производе биометријску опрему и опрему за скенирање па могу понудити кратак рок испоруке и дати дужу гаранцију и тиме остварити максималан број бодова, без обзира на њихове остале капацитете у погледу реализације осталих аспеката понуде", наведено је у жалби на ТД за набавку система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића
Дјелимично ће бити уважена и примједба на то што је ЦИК од понуђача, поред едукације корисника и техничког особља, тражио да понуђач додатно обезбиједи још 5.565 оператера за инсталирање и постављање опреме и дежурство на бирачком мјесту – дан уочи и на дан избора.
Све усвојене или дјелимично усвојене примједбе из жалбе која је у највећој мјери притиснула Централну изборну комисију да мијења тендерску документацију су, условно речено, најбезболније и најбезазленије тачке кршења Закона о јавним набавкама и портретисања жељеног добављача на које указује предметна жалба. Низ тачака у којима жалилац указује на потпуну нерегуларност тендера ЦИК је игнорисао. Међу њима су незаконито постављени рокови за реализацију уговора, година производње опреме, референце главног пројект менаџера, незаконитост и непрецизност техничких спецификација у дијелу доказивања карактеристика опреме и тако даље. Сљедећа адреса за притужбе на тендер који је ЦИК расписао за специфичне изборне технологије је Канцеларија за жалбе БиХ, која би, уколико усвоји жалбу, могла да поништи тендерску документацију и врати предмет ЦИК-у на поновно поступање.
