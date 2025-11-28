Logo
Large banner

Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо

Извор:

БЛ портал

28.11.2025

08:19

Коментари:

1
Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо
Фото: АТВ

У јавности се поново води расправа о заказивању сједнице Скупштине града, а ја желим врло јасно да поновим оно што говорим мјесецима – градоначелник и Скупштина морају сарађивати, поштовати једни друге и радити заједно, чак и онда када постоје политичке разлике. То је једини начин да Бањалука буде функционалан и нормалан град, поручио је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у бањалучкој Скупштини.

"Нажалост, након посљедње изборне утакмице у нашем граду, градоначелник се поново понаша непримјерено и политикантством замјењује управљање градом. Перформанси, галама и стална конфронтација нису рјешење ни за један проблем у Бањалуци. То је само начин да се приватизује јавни простор и да се преко функције градоначелника убирају политички поени", наглашава Зељковић.

Упркос свему томе, додаје Зељковић, досљедан је у ставу да и градоначелник и скупштинска већина имају свој дио одговорности. И један и други пол градске власти, како каже, бирали су грађани и зато подједнако дијелимо обавезу да град функционише – и у пракси и у политичком смислу.

"Увијек сам отворено указивао на аномалије у раду градске управе. Радићу то и даље. Али исто тако ћу рећи и ово: дио тих аномалија данас је и претенциозно глуматање, покушаји дисциплиновања Скупштине и шерифски приступ политици који немају никакве везе са интересима Бањалучана", каже Зељковић.

Такође наводи да његову иницијативу о формирању заједничких радних група у којима би сви актери сјели за сто и редом рјешавају проблеме града, градоначелник игнорише мјесецима.

"То је био приједлог који води Бањалуку путем стабилности. Ни ријеч градоначелник није рекао на тај приједлог из врло простог разлога – оваква атмосфера одговара само њему и његовим амбицијама. Подсјећам, кампања оја је прошла легитимна је ствар у политици, али када градска управа функционише у сталном изборном моду, она не тражи рјешења, већ искључиво конфликте. И бојим се да ће се то поновити и сада", наводи Зељковић.

Додаје да, ипак, од својих приједлога који стоје на столу градоначелника мјесецима неће одустати.

„Остаћу конструктиван и одговоран као што сам био на темама базена, Депота, спортске инфраструктуре, безбједности ђака, вртића, преплаћене расвјете , иако је на све то градоначелник остајао или нијем или бахат. Ако желимо да радимо, ми као скупштинска већина ћемо урадити свој дио посла. Али градска управа мора доћи с одрживим приједлозима, реалним плановима и јасном намјером да се ради заједнички“, поручује још Зељковић.

Како каже, највећи проблем је што Бањалука функционише искључиво у ритму политичке амбиције једног човјека, умјесто у интересу свих њених људи.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: Донио сам одлуку

"Сматрам да начин на који је градоначелник јуче поступио, закључавањем кабинета предсједника Скупштине, не доприноси рјешењу проблема у граду, већ ствара додатне тензије и додатни институционални хаос. Град се не води тракама, катанцима и перформансима, него разговором, процедурама и јасним одлукама у оквиру институција. Кабинет предсједника Скупштине није ничије приватно власништво, већ дио система локалне самоуправе и мора функционисати у интересу грађана, без обзира на политичке разлике", каже Зељковић и додаје да су овакви потези очити примјери константних представа за јавност и вођења политике пред камерама.

"Градоначелник Бањалуке обавља најважнију извршну функцију у граду и од њега се очекује зрелост, одговорност и спремност на дијалог, а не да због тога што нема скупштинску већину прибјегава политичким перформансима умјесто рјешењима. Умјесто закључаних врата, потребно нам је да сједнемо за исти сто. Тај позив је више пута упућен и стојим иза тога и данас", каже Зељковић и подсјећа да је Бањалука у реалном застоју посљедњих неколико година.

"Имамо градска предузећа која су на ивици стечаја, низ пројеката који не функционишу и основне комуналне проблеме које грађани осјећају свакодневно. Сада имамо и буџет града на столу и ово је тренутак да се одговорно договоримо око приоритета, јер овај град не може више да трпи политичке представе и застоје. Очекујем да ћемо већ до понедјељка имати дефинисан датум одржавања ванредне сједнице Скупштине, као и термин редовне сједнице која би требало да се одржи до краја децембра, на којој ћемо усвојити буџет за наредну годину", каже Зељковић и још једном позива градоначелника да, како каже, престане са представама.

Подијели:

Тагови:

Богољуб Зељковић

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Овај дио Бањалуке данас остаје без струје

8 ч

0
Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци

1 д

0
Кабинет Љубе Нинковића

Бања Лука

Станивуковић ''запечатио'' кабинет Љубе Нинковића

2 д

1
Врбас у порасту

Бања Лука

Врбас у порасту

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner