Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо

28.11.2025
08:19
У јавности се поново води расправа о заказивању сједнице Скупштине града, а ја желим врло јасно да поновим оно што говорим мјесецима – градоначелник и Скупштина морају сарађивати, поштовати једни друге и радити заједно, чак и онда када постоје политичке разлике. То је једини начин да Бањалука буде функционалан и нормалан град, поручио је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у бањалучкој Скупштини.
"Нажалост, након посљедње изборне утакмице у нашем граду, градоначелник се поново понаша непримјерено и политикантством замјењује управљање градом. Перформанси, галама и стална конфронтација нису рјешење ни за један проблем у Бањалуци. То је само начин да се приватизује јавни простор и да се преко функције градоначелника убирају политички поени", наглашава Зељковић.
Упркос свему томе, додаје Зељковић, досљедан је у ставу да и градоначелник и скупштинска већина имају свој дио одговорности. И један и други пол градске власти, како каже, бирали су грађани и зато подједнако дијелимо обавезу да град функционише – и у пракси и у политичком смислу.
"Увијек сам отворено указивао на аномалије у раду градске управе. Радићу то и даље. Али исто тако ћу рећи и ово: дио тих аномалија данас је и претенциозно глуматање, покушаји дисциплиновања Скупштине и шерифски приступ политици који немају никакве везе са интересима Бањалучана", каже Зељковић.
Такође наводи да његову иницијативу о формирању заједничких радних група у којима би сви актери сјели за сто и редом рјешавају проблеме града, градоначелник игнорише мјесецима.
"То је био приједлог који води Бањалуку путем стабилности. Ни ријеч градоначелник није рекао на тај приједлог из врло простог разлога – оваква атмосфера одговара само њему и његовим амбицијама. Подсјећам, кампања оја је прошла легитимна је ствар у политици, али када градска управа функционише у сталном изборном моду, она не тражи рјешења, већ искључиво конфликте. И бојим се да ће се то поновити и сада", наводи Зељковић.
Додаје да, ипак, од својих приједлога који стоје на столу градоначелника мјесецима неће одустати.
„Остаћу конструктиван и одговоран као што сам био на темама базена, Депота, спортске инфраструктуре, безбједности ђака, вртића, преплаћене расвјете , иако је на све то градоначелник остајао или нијем или бахат. Ако желимо да радимо, ми као скупштинска већина ћемо урадити свој дио посла. Али градска управа мора доћи с одрживим приједлозима, реалним плановима и јасном намјером да се ради заједнички“, поручује још Зељковић.
Како каже, највећи проблем је што Бањалука функционише искључиво у ритму политичке амбиције једног човјека, умјесто у интересу свих њених људи.
"Сматрам да начин на који је градоначелник јуче поступио, закључавањем кабинета предсједника Скупштине, не доприноси рјешењу проблема у граду, већ ствара додатне тензије и додатни институционални хаос. Град се не води тракама, катанцима и перформансима, него разговором, процедурама и јасним одлукама у оквиру институција. Кабинет предсједника Скупштине није ничије приватно власништво, већ дио система локалне самоуправе и мора функционисати у интересу грађана, без обзира на политичке разлике", каже Зељковић и додаје да су овакви потези очити примјери константних представа за јавност и вођења политике пред камерама.
"Градоначелник Бањалуке обавља најважнију извршну функцију у граду и од њега се очекује зрелост, одговорност и спремност на дијалог, а не да због тога што нема скупштинску већину прибјегава политичким перформансима умјесто рјешењима. Умјесто закључаних врата, потребно нам је да сједнемо за исти сто. Тај позив је више пута упућен и стојим иза тога и данас", каже Зељковић и подсјећа да је Бањалука у реалном застоју посљедњих неколико година.
"Имамо градска предузећа која су на ивици стечаја, низ пројеката који не функционишу и основне комуналне проблеме које грађани осјећају свакодневно. Сада имамо и буџет града на столу и ово је тренутак да се одговорно договоримо око приоритета, јер овај град не може више да трпи политичке представе и застоје. Очекујем да ћемо већ до понедјељка имати дефинисан датум одржавања ванредне сједнице Скупштине, као и термин редовне сједнице која би требало да се одржи до краја децембра, на којој ћемо усвојити буџет за наредну годину", каже Зељковић и још једном позива градоначелника да, како каже, престане са представама.
