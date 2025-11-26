Logo
Врбас у порасту

Извор:

АТВ

26.11.2025

08:54

Врбас у порасту
Фото: АТВ

Врбас је у Бањалуци током ноћи прешао коту редовне одбране од поплава.

До наглог раста водостаја дошло је усљед топљења снијега и обилних падавина.

Шеф бањалучког Одсјека за послове цивилне заштите Драган Бабић рекао је за АТВ да је ниво Врбаса у Делибашином селу 330 центиметара и да је премашио коту редовне одбране од поплава, али да нема мјеста паници јер су падавине престале и не очекује се даљи раст.

Он је навео да су надлежне службе биле у приправности током ноћи и да је вршен мониторинг Врбаса и Врбање.

