Врбас у порасту

Извор:
АТВ
26.11.2025
08:54
Коментари:0
Врбас је у Бањалуци током ноћи прешао коту редовне одбране од поплава.
До наглог раста водостаја дошло је усљед топљења снијега и обилних падавина.
Шеф бањалучког Одсјека за послове цивилне заштите Драган Бабић рекао је за АТВ да је ниво Врбаса у Делибашином селу 330 центиметара и да је премашио коту редовне одбране од поплава, али да нема мјеста паници јер су падавине престале и не очекује се даљи раст.
Он је навео да су надлежне службе биле у приправности током ноћи и да је вршен мониторинг Врбаса и Врбање.
