У скромној просторији јавне кухиње у Бањалуци исписано је најњежније и најискреније писмо ове зиме, а то је писмо Дједу Мразу.
Написала су га дјеца, њих око 350, чије су жеље мале, а срца велика.
За многе од њих, новогодишњи пакетић који добију овдје једини је дар који ће ове године отворити.
И зато се из ове кухиње упућује посебна молба свим добрим људима, онима за које вјерујемо да су управо армија Дједових помоћника. Потребно је прикупити довољно слаткиша, играчака, бојанки и ситних радости како би малишанима засијале очи, а њихов смијех и сузе радоснице загријале срца свима који их чују.
"Сваки слаткиш, свака играчка, свака бојанка испуниће не само дјечје ручице, него и ваше добре душе", поручују из кухиње.
Донације се могу донијети већ данас, па све до 22. децембра.
Како наводе, од прикупљених ствари направиће се велики, богати пакетићи, они које дјеца понекад једва могу носити, али носе их с највећом срећом.
"Ове године, за разлику од претходних, нико нам се још није јавио за помоћ, а увијек добијемо помоћ од неких фирми", рекао је Мирослав Субашић, предсједник Удружења "Мозаик пријатељства".
Зато је настало писмо Дједу Мразу, као подсјетник да се ближи вријеме када се дијели радост и да помоћ никада није била потребнија.
Организатори желе да сваки пакетић буде прави, пун, лијеп и незабораван, јер је то једини пакетић који ће ова дјеца добити.
"У нашој земљи емпатије још има много, и зато вјерујем да ниједно дијете неће остати празних руку", рекао је Субашић.
Јавна кухиња је за децембар припремила и богат програм за све чланове.
Од Никољдана па кроз цијели мјесец биће организовано чак седам свечаних ручкова за дјецу, за старије, за бескућнике.
А посебни тренуци резервисани су за додјелу пакетића, планирану за саму Нову годину.
"Тада ће малишани добити пакетиће крцате чоколадама, бомбонама, грицкалицама и слаткишима да им остане и за ужину, и за радост, и за успомену", рекао је он и додао да хоће најбоље за ту дјецу, пишу Независне.
