Тоне смећа затрпале плаже у Дубровнику

Агенције

26.11.2025

06:59

0
СМеће затрпало плажу у Дубровнику
Фото: YouTube/Screenshot/Dubrovački dnevnik

Градска лука у Дубровнику је преплављена смећем које је нанијело море. Град се већ дуги низ година суочава са овим проблемом након јужине.

Пластичне боце, амбалаже, кесе и други предмети "заузели" су луку, а фотографије и снимци круже друштвеним мрежама. Једна од најпопуларнијих туристичких дестинација изгледа сабласно због тона смећа.

Смећем је, између осталог, затрпана и најпопуларнија градска плажа Бање. Југо је узроковао проблеме у поморском промету те застоје на цестама широм Далмације. Надлежни су упозорили становнике да су поплаве могуће.

Дубровник

Плажа

