Тоне смећа затрпале плаже у Дубровнику

26.11.2025
Градска лука у Дубровнику је преплављена смећем које је нанијело море. Град се већ дуги низ година суочава са овим проблемом након јужине.
Пластичне боце, амбалаже, кесе и други предмети "заузели" су луку, а фотографије и снимци круже друштвеним мрежама. Једна од најпопуларнијих туристичких дестинација изгледа сабласно због тона смећа.
Смећем је, између осталог, затрпана и најпопуларнија градска плажа Бање. Југо је узроковао проблеме у поморском промету те застоје на цестама широм Далмације. Надлежни су упозорили становнике да су поплаве могуће.
