Почео процес: Уједињене нације ће добити новог генералног секретара

Извор:

СРНА

25.11.2025

22:30

Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Процес избора новог генералног секретара Уједињених нација званично је почео данас, када су државе чланице замољене да номинују кандидате који ће преузети ту функцију од 1. јануара 2027. године.

У заједничком писму Савјет безбједности од 15 чланица и предсједник Генералне скупштине од 193 чланице позвали су на номинације, означавајући почетак трке за замјеника Антонија Гутереса.

"Са жаљењем констатујући да ниједна жена никада није обављала функцију генералног секретара и увјерене у потребу да се гарантују једнаке могућности за жене и мушкарце у добијању приступа вишим позицијама одлучивања, чланице се охрабрују да озбиљно размотре номиновање жена као кандидаткиња", наводи се у писму.

Савјет безбједности формално ће препоручити кандидата Генералној скупштини за избор 10. генералног секретара УН касније наредне године.

Међу јавно проглашеним кандидатима за ту функцију су бивши предсједник Чилеа Мишел Башеле, бивши потпредсједник Костарике Ребека Гринспан и аргентински дипломата Рафаел Гроси.

На крају, пет сталних чланица савјета са правом вета - Сједињене Државе, Русија, Велика Британија, Кина и Француска - морају се договорити о кандидату.

Савјет безбједности УН

