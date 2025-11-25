Ништа није случајно: Радници у Зари организују протест за Црни петак

Извор:
Радници шпанске модне компаније Зара из седам европских земаља најавили су ,протесте за Црни петак, који ове године пада 28. новембра.
Они захтијевају да фирма Индитекс, власник Заре, поново уведе укинуту шему подјеле профита, преноси Ројтерс.
Протесте координира шпански синдикат CCOO заједно са синдикатима у Белгији, Француској, Њемачкој, Италији, Луксембургу и Португалији, а биће одржани испред највећих продавница Заре у европским метрополама.
Представница CCOO Роза Галан навела је да је Индитекс имао шему подјеле профита прије пандемије, али да је она укинута упркос томе што компанија данас биљежи изузетно високе приходе, а вриједност њених акција се удвостручила у протекле три године.
Црни петак је кључни дио малопродајне сезоне у коме трговци настоје да привуку купце и испразне старије залихе.
Радници у малопродаји традиционално користе тај период да истакну своје захтјеве.
У Шпанији је 2022. године такође одржан протест запослених у Индитексу, након кога је фирма повећала просјечне плате радника у шпанским продавницама за 20 одсто, преноси Танјуг.
