Огласила се Бијела кућа о могућем мировном споразуму

Извор:
Агенције
25.11.2025
18:19
Коментари:1
Сједињене Америчке Државе сматрају да за постизање мировног споразума између Русије и Украјине треба разрадити још неколико деликатних, али рјешивих детаља, изјавила је Керолајн Ливит, портпарол Бијеле куће.
Како је истакла Ливит, у преговорима за постизање мировног споразума учествују и Москва и Кијев.
- Неколико детаља у вези са мировним решењем захтијеваће даље преговоре између Украјине, Русије и Сједињених Држава - написала је портпарол на друштвеној мрежи Икс.
Током посљедње недјеље САД су постигле велики успјех на путу ка мировном споразуму, навела је она.
Говорећи на састанку Савјета безбејдности Русије 21. новембра, предсједник Русије Владимир Путин је изјавио да би амерички план могао да буде основа за коначно мировно рјешење, али да се о овом тексту тренутно суштински не расправља са Русијом.У Женеви су у недјељу одржани преговори о решавању сукоба у Украјини између представника Вашингтона, Кијева и Европске уније.
Украјина је пристала на услове потенцијалног мировног споразума који су предложиле САД.
Раније је секретар Савјета за националну безбједност и одбрану (СНБО) Украјине Рустем Умеров изјавио да су делегације Кијева и Вашингтона током састанака у Женеви "постигле заједничко разумијевање кључних услова споразума".
Најновије
Најчитаније
15
07
15
03
14
54
14
54
14
46
Тренутно на програму