Logo
Large banner

Европски суд: Истополни бракови морају се поштовати, иако су забрањени националним законодавствима

Извор:

СРНА

25.11.2025

18:09

Коментари:

0
Европски суд: Истополни бракови морају се поштовати, иако су забрањени националним законодавствима

Европски суд правде пресудио је данас да истополни бракови морају да се поштују широм ЕУ, иако нису дозвољени националним законодавствима земаља чланица.

Суд је утврдио да је Пољска прекршила основно право на поштовање приватног и породичног живота тиме што је одбила да призна брак између два своја држављанина који је склопљен у Њемачкој, јер то није дозвољено пољским законом.

Из Суда наводе да грађани ЕУ имају слободу да се селе у друге чланице и да тамо имају "нормалан породични живот", као и по повратку у своју земљу поријекла.

"Када успоставе породични живот у држави домаћину, посебно на основу брака, морају имати сигурност да могу да наставе тај породични живот по повратку у своју чланицу, односно земљу поријекла", наводи се у саопштењу Европског суда правде.

Из Суда напомињу да то не захтијева од чланица да дозволе брак између особа истог пола у својим националним законима, пише "Гардијан".

"Међутим, није им дозвољено да дискриминишу истополне парове", додаје се у саопштењу.

Пољски премијер Доналд Туск и његова проевропска коалициона влада покушавају да прогурају закон о истополним браковима, али се томе противи његов конзервативни коалициони партнер.

Пољски предсједник Карол Навроцки најавио је да ће уложити вето на сваки закон који би поткопао уставно заштићени статус брака.

Подијели:

Тагови:

istopolni brakovi

Пољска

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дојава о постављеној бомби у бањалучком хотелу, огласила се полиција

Хроника

Дојава о постављеној бомби у бањалучком хотелу, огласила се полиција

1 д

3
Кошарац: Покушај избора главног преговарача - ћорав посао двије "тројке"

БиХ

Кошарац: Покушај избора главног преговарача - ћорав посао двије "тројке"

1 д

3
Полиција аутомобил

Хроника

Мушкарцу који је пуцао на Бјелашници одређен притвор

1 д

0
Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

Свијет

Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

1 д

0

Више из рубрике

Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

Свијет

Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

1 д

0
Срушио се авион: Има погинулих

Свијет

Срушио се авион: Има погинулих

1 д

0
Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским

Свијет

Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским

1 д

2
Avion

Свијет

Због штрајка отказано 110 долазних летова

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner