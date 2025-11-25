Европски суд: Истополни бракови морају се поштовати, иако су забрањени националним законодавствима

Извор:
Европски суд правде пресудио је данас да истополни бракови морају да се поштују широм ЕУ, иако нису дозвољени националним законодавствима земаља чланица.
Суд је утврдио да је Пољска прекршила основно право на поштовање приватног и породичног живота тиме што је одбила да призна брак између два своја држављанина који је склопљен у Њемачкој, јер то није дозвољено пољским законом.
Из Суда наводе да грађани ЕУ имају слободу да се селе у друге чланице и да тамо имају "нормалан породични живот", као и по повратку у своју земљу поријекла.
"Када успоставе породични живот у држави домаћину, посебно на основу брака, морају имати сигурност да могу да наставе тај породични живот по повратку у своју чланицу, односно земљу поријекла", наводи се у саопштењу Европског суда правде.
Из Суда напомињу да то не захтијева од чланица да дозволе брак између особа истог пола у својим националним законима, пише "Гардијан".
"Међутим, није им дозвољено да дискриминишу истополне парове", додаје се у саопштењу.
Пољски премијер Доналд Туск и његова проевропска коалициона влада покушавају да прогурају закон о истополним браковима, али се томе противи његов конзервативни коалициони партнер.
Пољски предсједник Карол Навроцки најавио је да ће уложити вето на сваки закон који би поткопао уставно заштићени статус брака.
