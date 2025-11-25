Кошарац: Покушај избора главног преговарача - ћорав посао двије "тројке"

Извор:
СРНА
25.11.2025
17:55
Коментари:3
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац назвао је "ћоравим послом" покушај странака "тројке" из Федерације БиХ и опозиционе "тројке" из Републике Српске да изаберу главног преговарача БиХ са ЕУ, наводећи да ништа не може да буде урађено без СНСД-а и институције Српске.
- То је њихов покушај да се учине важним политичким фактором, а то раде кршећи Устав и законе БиХ - рекао је Кошарац.
Он је навео да је "тројка" из ФБиХ у потпуном распаду, што се види по начину гласања, а да "тројка" из Републике Српске нема подршку грађана из Српске.
- Али, очигледно, покушавају да заједничким интегрисаним политичким пројектима ослабе Републику Српску, њене институције и да на неки начин делегитимишу већинску изборну вољу српског народа, која је манифестована кроз политичке представнике СНСД-а и коалиције на нивоу заједничких институција - нагласио је Кошарац.
Он сматра и да је овај покушај двије "тројке" да дођу до рјешења како би онемогућили да изборни побједници из Републике Српске, који су дио структура у БиХ, буду заобиђени у избору главног преговарача са ЕУ.
- То је ћорав посао и не знам са ким би тај главни преговарач сарађивао, са мном сигурно неће. Са министром /финансија и трезора у Савјету министара Срђаном/ Амиџићем и са Владом Републике Српске сигурно неће - изјавио је новинарима Кошарац у Вишеграду.
Он је подсјетио на то да је мјесто главног преговарача у ранијим договорима СНСД-а са ХДЗ-ом и "тројком" из ФБиХ припадало СНСД-у и српском народу.
- Сада желе да заобиђу СНСД, који је незаобилазан фактор, као и институције Републике Српске. Не можете да радите на Плану раста и имплементацији Реформске агенде, а да заобилазите институције Српске - поручио је Кошарац.
У случају да главни преговарач са ЕУ буде изабран у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Кошарац је истакао да он може бити преговарач само ФБиХ, а не Републике Српске и БиХ.
- ФБиХ и БиХ не могу ништа без Републике Српске, према томе, то је све, како наш народ каже "пута нула" - закључио је Кошарац.
БиХ
1 д0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму