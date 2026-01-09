Филмска превара: Куповао ствари на интернету, па их продавао као "древне артефакте

09.01.2026
16:34
Коментари:0
Британац Џејсон Прајс (54) који помоћу детектора за метал проналази предмете у земљи, пијеску или плиткој води, осуђен је због преваре.
Он је признао да је наводно "откривене" римске артефакте куповао путем интернет платформе еБаy и потом их представљао као аутентичне археолошке налазе, саопштила је полиција грофовије Линколншир.
Прајс је тврдио да је 2019. године у селу Лизингем пронашао риједак римски брош у облику коња, који је проглашен изузетно значајним налазом и привремено промијенио разумијевање римске орнаментике у Британији.
Брош, који је описан као "откриће које се виђа једном у животу", изазвало је национално интересовање.
На основу тог наводног открића, исплаћено му је 5.000 фунти за излагање предмета у музеју, преноси британски Телеграф.
Полиција је навела да је Прајс током више година достављао сумњиве предмете Савету грофовије Линколншир у оквиру Програма за преносиве антиквитете, укључујући римске новчиће и друге артефакте, за које је касније утврђено да нису аутентични.
Полиција је утврдила да су многи од тих предмета купљени путем интернета, а да их је Прајс потом закопавао како би подстакао спровођење археолошких ископавања.
Прајс је пред Крунским судом у Линколну осуђен на 12 месеци затвора, условно на двије године, након што је признао четири тачке оптужнице за превару лажним представљањем.
Наложено му је и да Савјету грофовије Линколншир исплати 3.250 фунти одштете, као и да одради 150 сати неплаћеног рада и учествује у рехабилитационом програму.
