Филмска превара: Куповао ствари на интернету, па их продавао као "древне артефакте

09.01.2026

16:34

Британац Џејсон Прајс (54) који помоћу детектора за метал проналази предмете у земљи, пијеску или плиткој води, осуђен је због преваре.

Он је признао да је наводно "откривене" римске артефакте куповао путем интернет платформе еБаy и потом их представљао као аутентичне археолошке налазе, саопштила је полиција грофовије Линколншир.

"Јединствено откриће"

Прајс је тврдио да је 2019. године у селу Лизингем пронашао риједак римски брош у облику коња, који је проглашен изузетно значајним налазом и привремено промијенио разумијевање римске орнаментике у Британији.

Брош, који је описан као "откриће које се виђа једном у животу", изазвало је национално интересовање.

На основу тог наводног открића, исплаћено му је 5.000 фунти за излагање предмета у музеју, преноси британски Телеграф.

Мора да плати одштету

Полиција је навела да је Прајс током више година достављао сумњиве предмете Савету грофовије Линколншир у оквиру Програма за преносиве антиквитете, укључујући римске новчиће и друге артефакте, за које је касније утврђено да нису аутентични.

Полиција је утврдила да су многи од тих предмета купљени путем интернета, а да их је Прајс потом закопавао како би подстакао спровођење археолошких ископавања.

Прајс је пред Крунским судом у Линколну осуђен на 12 месеци затвора, условно на двије године, након што је признао четири тачке оптужнице за превару лажним представљањем.

Наложено му је и да Савјету грофовије Линколншир исплати 3.250 фунти одштете, као и да одради 150 сати неплаћеног рада и учествује у рехабилитационом програму.

