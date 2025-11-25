Извор:
BiznisInfo
25.11.2025
18:14
Коментари:0
Задњих дана све више корисника у Босни и Херцеговини и регији примјећује нову опцију на Гуглу – АИ Моде, функцију која представља највећу промјену у Гуглу претраживању у посљедњих 20 година, пише БизнисИнфо.ба.
Ово је дио Гуглове глобалне трансформације претраживача, у којој стандардни лист резултата постаје комбинација класичног претраживања и генеративне умјетне интелигенције.
АИ Моде омогућава корисницима да добију директне, сажете и интелигентне одговоре – слично као код напредних АИ асистената – без потребе да отварају више страница. Порука у претраживачу изгледа овако:
Гугл је недавно проширио доступност АИ претраживања на више од 100 земаља, међу којима је и Босна и Херцеговина. Тренутно су подржани српски и хрватски језик.
Ово је најзначајнија промјена Гугла од његовог оснивања:
