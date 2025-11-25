Logo
Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Извор:

BiznisInfo

25.11.2025

18:14

Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!
Фото: Pixabay

Задњих дана све више корисника у Босни и Херцеговини и регији примјећује нову опцију на Гуглу – АИ Моде, функцију која представља највећу промјену у Гуглу претраживању у посљедњих 20 година, пише БизнисИнфо.ба.

Ово је дио Гуглове глобалне трансформације претраживача, у којој стандардни лист резултата постаје комбинација класичног претраживања и генеративне умјетне интелигенције.

АИ Моде омогућава корисницима да добију директне, сажете и интелигентне одговоре – слично као код напредних АИ асистената – без потребе да отварају више страница. Порука у претраживачу изгледа овако:

Зашто се појављује ова порука?

Гугл је недавно проширио доступност АИ претраживања на више од 100 земаља, међу којима је и Босна и Херцеговина. Тренутно су подржани српски и хрватски језик.

Шта АИ Моде доноси и зашто је важан?

Ово је најзначајнија промјена Гугла од његовог оснивања:

  • Претрага сада даје АИ генерисане одговоре на врху странице.
  • Можете постављати сложена питања и добити комплетне сажетке, рјешења и објашњења.
  • Гугл комбинира класичне линкове, АИ одговоре и интерактивне опције.
  • Претрага се све више претвара у разговор, а не само листу резултата.
  • Ово мијења начин на који људи користе интернет, читају вијести, уче, раде и претражују информације.

Бизнисинфо

