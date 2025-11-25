Огласила се и Урсула око Украјине: Да ли је више ико слуша?

Извор:
СРНА
25.11.2025
20:50
Лидери европских земаља које подржавају Украјину, такозвана коалиција вољних, инсистирали су у разговору са америчким државним секретаром Марком Рубиом на наставку притиска на Русију, рекла је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
"Пошто притисак остаје једини језик на који Русија одговара, наставићемо да га повећавамо док не покажу истинску спремност да се ангажују на вјеродостојном путу ка миру", навела је Фон дер Лајенова на "Иксу".
Она је навела да ће ова коалиција наставити да подржава Украјину.
Фон дер Лајенова је истакла да је централна тачка у преговорима финансирање Украјине, што укључује коришћење замрзнуте руске имовине.
Рубио је први високи амерички званичник који је учествовао у групном видео позиву са представницима коалиције вољних за Украјину.
Главна тема разговора биле су послијератне безбједносне гаранције за Украјину.
На онлајн састанку, којим су копредсједавали француски предсједник Емануел Макрон и британски премијер Кир Стармер, лидери су одлучили да формирају радну групу између Сједињених Држава и земаља коалиције како би се ове безбједносне гаранције учврстиле.
