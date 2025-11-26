Logo
Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке

Курир

26.11.2025

07:04

0
Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обележавају празник посвећен сјећању на Светог Јована Златоустог, великог светитеља и реформатора који је познат и као најчувенији проповедник у историји цркве.

Свети Јован Златоусти био је цариградски патријарх и један од три Света јерарха. Аутор је књиге “О свештенству”, а због својих изузетних говорничких способности добио је надимак “Златоусти”. Данас се цијени у цијелом хришћанском свијету, а кажу да је за живота био омиљен међу обичним свијетом, ком се радо обраћао и тумачио Свето писмо.

Свети Јован Златоусти је био велики борац против јеретика, а често је проповедао о личној и друштвеној етици, бранећи сиромашне и израбљиване, а осуђујући богате и оне који држе власт.

Смеће-плажа-Дубровник-26112025

Регион

Тоне смећа затрпале плаже у Дубровнику

Послије сукоба са царицом Евдоксијом, прогнан је у место Коман у Јерменији гдје је умро 407. године. Његове мошти су крсташи 1204. однели из Цариграда у Рим, гдје су почивале све док 2004. договором нису поново враћене у данашњи Истанбул.

У многим српским породицама, овај светац слави се као крсна слава, а пошто је у питању један од најученијих светитеља, данас би обавезно требало да узмете у руке неку књигу и прочитате бар неколико реченица.

У неким крајевима Србије још се и данас верује да на данашњи дан жене не смеју да у руке узимају вуницу, конац или игле, јер Јован Златоусти не жели да оне на његов празник раде, већ да се умјесто материјалном посвете духовном раду, пише Курир.

СПЦ

