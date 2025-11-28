Аутор:Бранка Дакић
28.11.2025
19:22
Коментари:0
Бањалучка Фабрика дувана има новог власника. Гордан Павловић потврдио је за АТВ да је од бугарске фирме „Благоевград“ купио некадашњи привредни гигант. За колико пара – није желио да каже. Незванично сазнајемо да је у питању 10 милиона марака. Павловић тврди да још не зна ни која ће тачно намјена бити купљене фабрике.
„Купили смо ту фабрику ради инвестиционог улагања. Фабрика има свој капитал, има своју имовину, радника нема, дугова нема. Купили смо сва потраживања, удјеле фабрике. Сад, засад, немамо неке намјере, али нешто ћемо радити“, рекао је Гордан Павловић, бизнисмен из Фоче.
Некада један од највећих бањалучких привредних гиганата почетком деведесетих запошљавао је више од 1.300 радника. Губици су се након рата почели гомилати, због чега је услиједио процес приватизације. Фабрика је тада завршила у власништву бањалучког бизнисмена Небојше Антонића, који је 2013. године фирму продао Бугарима.
„Продао сам бизнис Фабрике дувана на основу уговора о купопродаји „Благоевграду“ , а око имовине, у истом уговору имамо уговорене чланове који прописују како се рјешавају односи око даљег располагања имовине Фабрике дувана, а самим тим и земљиште Фабрике дувана“, рекао је Небојша Антонић, власник фирме „Антонић трејд“.
Тврди и да су власници бугарске фирме, на основу потписаног уговора, имали обавезу да га контактирају и консултују се са њим у вези даље продаје, али с обзиром да то нису урадили, Антонић је у октобру ове године покренуо арбитражни спор пред Међународним арбитражним судом у Бечу.
„Арбитража је та која ће пресудити ко је у праву, ко није по конкретном уговору о купопродаји“, рекао је Небојша Антонић, власник фирме „Антонић трејд“.
Ко је власник земљишта на којем се налази објекат Фабрике дувана, питање је на које нам из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове данас нису могли одговорити. Предмет је, кажу, компликован. Из ресорног министарства су нам потврдили да је објекат дио Амбијенталне цјелине - улице Младена Стојановића и Краља Петра Бањалука и налази се на Привременој листи Комисије за очување националних споменика БиХ. Знају то и у Градској управи.
„Сам инвеститор који је купио објекат, с обзиром да је он под заштитом, нема пуно простора да на самој локацији ради било какве зграде или слично, Град Бањалука на то никада неће пристати“, каже Милада Шукало, пројект-менаџер Града Бањалука.
Међутим, остаје нејасно хоће ли Град уопште моћи да одлучује о томе, с обзиром да немамо информацију ко је власник земљишта. У Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске кажу да нису добили никакав захтјев за градњу на овом простору. Иначе, ријеч је о земљишту од око 23.000 метара квадратних.
