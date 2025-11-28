63 године бањалучког Електротехничког факултета

Аутор:Инес Ђанковић
Дејан Ћејић најбољи је студент Електротехничког факултета за ову годину са просјеком 9,63. Након завршеног Електротехничког факултета уписао је други циклус студија. Запослен је у бањалучкој компанији, али од даљег образовања не одустаје.
"Студенти који излазе са овим знањем са овог факултета настављају и даље да рјешавају један од најтежих инжењерских проблема генерално у пословима који се тичу наше струке,али и мало шире од тога. Наш факултет обучава кадрове који су свестрани не само у ужем смислу ИТ-а него И у неких другим областима које нису специфичне само за софтвер", рекао је Дејан Ћејић, студент мастер студија на ЕТФ-у Бањалука.
На завршној години студија је Емилија Медић. Свјесна да ће са стеченом дипломом имати широм отворена врата и у иностранству, бира да остане у Републици Српској. Њен избор је софтверско инжењерство, а планира и упис на мастер студије.
"Јако лијепо искуство факултет као факултет није лаган. Тражи доста времена и труда. Али једно лијепо искуство. Упознате доста колега који ћете у будућности сарађивати", рекла је Емилија Медић, студент четврте године на ЕТФ-у Бањалука.
Најстарији факултет Универзитета у Бањалуци прославио је 63 године постојања. Датира из времена прије оснивања Универзитета. Поносни на генерацију из које је промовисано 77 дипломираних инжењера и 6 студената који су завршили мастер. Ови студенти не треба да брини о запослењу. Тражени су у компанијама, а и факултет би желио да их задржи.
"То је изузетно тешко с обзиром да с једне стране имате ту индустрију која вам помаже, а са друге стране та индустрија вам је И највећа конкуренција у смислу задржавања кадрова. Тако да је јако тешко са платама које јесу у високом образовању бити конкурентан индустрији. Али покушавамо да на неки начин задржимо дио тих колега. Добар дио њих задржи ту конекцију са факултетом И обављају посао асистента, као спољни сарадници", рекао је Зоран Ђурић, декан Електротехничког факултета Бањалука.
Интересовање за упис студената на Електротехнички факултет у Бањалуци веће је из године у годину. На првом уписном року ове године било их 40-оро више него претходне. Квалитет наставе, учешће у међународним пројектима и сарадња са компанијама ЕТФ чији једним од најзначајинијих чланица Универзитета.
"Посебност Електротехничког факултета јесте квалитет наставе који се изводи на Електротехничком факултету и компетенције које стичу наши студент завршетком овог факултета. Свјетско тржиште рада је потпуно отворено и наши кадрови који стичу образовање на Универзитету односно Електротехничком факултету налазе запослење у свјетски признатим компанијама и свјетским брендовима из области електротехнике односно информатике", рекао је Радослав Гајанин, Ректор Универзитета у Бањалуци.
За наредну годишњицу имају једну жељу, А то је да 64 године факултета дочекају у новом руху. А на томе се и ради. У току је и реконструкција зграде факултета-вањско уређење фасаде и санација крова. Већи дио учионица и кабинета раније је преуређен. Средства је обезбиједила Влада Републике Српске.
