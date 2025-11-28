Logo
Large banner

63 године бањалучког Електротехничког факултета

Аутор:

Инес Ђанковић

28.11.2025

19:38

Коментари:

0
63 године бањалучког Електротехничког факултета
Фото: АТВ

Дејан Ћејић најбољи је студент Електротехничког факултета за ову годину са просјеком 9,63. Након завршеног Електротехничког факултета уписао је други циклус студија. Запослен је у бањалучкој компанији, али од даљег образовања не одустаје.

"Студенти који излазе са овим знањем са овог факултета настављају и даље да рјешавају један од најтежих инжењерских проблема генерално у пословима који се тичу наше струке,али и мало шире од тога. Наш факултет обучава кадрове који су свестрани не само у ужем смислу ИТ-а него И у неких другим областима које нису специфичне само за софтвер", рекао је Дејан Ћејић, студент мастер студија на ЕТФ-у Бањалука.

На завршној години студија је Емилија Медић. Свјесна да ће са стеченом дипломом имати широм отворена врата и у иностранству, бира да остане у Републици Српској. Њен избор је софтверско инжењерство, а планира и упис на мастер студије.

"Јако лијепо искуство факултет као факултет није лаган. Тражи доста времена и труда. Али једно лијепо искуство. Упознате доста колега који ћете у будућности сарађивати", рекла је Емилија Медић, студент четврте године на ЕТФ-у Бањалука.

Најстарији факултет Универзитета у Бањалуци прославио је 63 године постојања. Датира из времена прије оснивања Универзитета. Поносни на генерацију из које је промовисано 77 дипломираних инжењера и 6 студената који су завршили мастер. Ови студенти не треба да брини о запослењу. Тражени су у компанијама, а и факултет би желио да их задржи.

"То је изузетно тешко с обзиром да с једне стране имате ту индустрију која вам помаже, а са друге стране та индустрија вам је И највећа конкуренција у смислу задржавања кадрова. Тако да је јако тешко са платама које јесу у високом образовању бити конкурентан индустрији. Али покушавамо да на неки начин задржимо дио тих колега. Добар дио њих задржи ту конекцију са факултетом И обављају посао асистента, као спољни сарадници", рекао је Зоран Ђурић, декан Електротехничког факултета Бањалука.

Интересовање за упис студената на Електротехнички факултет у Бањалуци веће је из године у годину. На првом уписном року ове године било их 40-оро више него претходне. Квалитет наставе, учешће у међународним пројектима и сарадња са компанијама ЕТФ чији једним од најзначајинијих чланица Универзитета.

"Посебност Електротехничког факултета јесте квалитет наставе који се изводи на Електротехничком факултету и компетенције које стичу наши студент завршетком овог факултета. Свјетско тржиште рада је потпуно отворено и наши кадрови који стичу образовање на Универзитету односно Електротехничком факултету налазе запослење у свјетски признатим компанијама и свјетским брендовима из области електротехнике односно информатике", рекао је Радослав Гајанин, Ректор Универзитета у Бањалуци.

За наредну годишњицу имају једну жељу, А то је да 64 године факултета дочекају у новом руху. А на томе се и ради. У току је и реконструкција зграде факултета-вањско уређење фасаде и санација крова. Већи дио учионица и кабинета раније је преуређен. Средства је обезбиједила Влада Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

ETF

Бањалука

studenti

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фабрика дувана има новог власника

Бања Лука

Фабрика дувана има новог власника

16 ч

0
Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо

Бања Лука

Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо

1 д

1
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Овај дио Бањалуке данас остаје без струје

1 д

0
Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner