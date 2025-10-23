Logo

Сукоб Бајдена и Обаме: Одбили да се поздраве у ресторану

Извор:

Б92

23.10.2025

13:10

Коментари:

0
Сукоб Бајдена и Обаме: Одбили да се поздраве у ресторану

Бивши предсједници САД, Барак Обама и Џо Бајден, срели су се у ресторану у Вашингтону, али се нису поздравили, указујући на све већи раздор међу демократама.

Бајден је сједио за чувеним столом број 100 са бившим демократским сенатором Марком Прајором, а гости најпознатијег италијанског ресторана у Вашингтону су га топло поздравили.

Убрзо након тога, појавио се и Барак Обама, у приватној соби, а очевици су рекли да се није поздравио са својим бившим потпредсједником.

Обама желио да се Бајден повуче

Раздор између двојице бивших лидера САД почео је када се Обама придружио другим водећим демократама које су се залагале за повлачење Бајдена из предсједничке трке након катастрофалне телевизијске дебате са републиканцем Доналдом Трампом.

У ресторану су била и три министра из Трампове администрације, министар финансија Скот Бесент, министар трговине Хауард Лутник и министар енергетике Крис Рајт.

Присутан је био и републикански сенатор из Пенсилваније, Дејв Мекормик, у пратњи своје супруге Дине Пауел, а званичници су били окружени агентима Тајне службе.

Подијели:

Тагови:

Џозеф Бајден

Barak Obama

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ден Тана и турбулентни живот: Мафија, дугови и Обама на Маракани

Сцена

Ден Тана и турбулентни живот: Мафија, дугови и Обама на Маракани

2 мј

0
Завјера на највишем нивоу: Габард објавила извјештај, жестоко ударила по Обами

Свијет

Завјера на највишем нивоу: Габард објавила извјештај, жестоко ударила по Обами

3 мј

0
Мишел и Барак Обама признали све уживо: ''Да, истина је''

Свијет

Мишел и Барак Обама признали све уживо: ''Да, истина је''

3 мј

0
Благојевић за Вашингтон тајмс: Прогон Додика био је наставак пропале политике Клинтона

Република Српска

Благојевић за Вашингтон тајмс: Прогон Додика био је наставак пропале политике Клинтона

3 мј

0

Више из рубрике

Захарова: Одступање са функције је Додиков гест добре воље, Шмит спроводи правно насиље

Свијет

Захарова: Одступање са функције је Додиков гест добре воље, Шмит спроводи правно насиље

2 ч

0
Принц Хари бијесан због дволичности двора: Зашто је Ендру задржао привилегије, а он није?

Свијет

Принц Хари бијесан због дволичности двора: Зашто је Ендру задржао привилегије, а он није?

2 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Свијет

Туже ОпенАИ: "Промјене на ChatGPT-у су убиле нашег сина"

2 ч

0
Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

Свијет

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Обустава саобраћаја у Бањалуци

15

03

У Њемачкој најављују ''зиму вијека'': Шта стоји иза тога?

14

57

Дакота Џонсон открила шта јој "смета" код мушкараца

14

51

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

14

38

"Бенџамин" стигао у Шпанију, на снази црвени аларм

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner