Сукоб Бајдена и Обаме: Одбили да се поздраве у ресторану

Бивши предсједници САД, Барак Обама и Џо Бајден, срели су се у ресторану у Вашингтону, али се нису поздравили, указујући на све већи раздор међу демократама.
Бајден је сједио за чувеним столом број 100 са бившим демократским сенатором Марком Прајором, а гости најпознатијег италијанског ресторана у Вашингтону су га топло поздравили.
Убрзо након тога, појавио се и Барак Обама, у приватној соби, а очевици су рекли да се није поздравио са својим бившим потпредсједником.
Раздор између двојице бивших лидера САД почео је када се Обама придружио другим водећим демократама које су се залагале за повлачење Бајдена из предсједничке трке након катастрофалне телевизијске дебате са републиканцем Доналдом Трампом.
У ресторану су била и три министра из Трампове администрације, министар финансија Скот Бесент, министар трговине Хауард Лутник и министар енергетике Крис Рајт.
Присутан је био и републикански сенатор из Пенсилваније, Дејв Мекормик, у пратњи своје супруге Дине Пауел, а званичници су били окружени агентима Тајне службе.
