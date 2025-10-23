Logo

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година
Фото: pexels/Tima Miroshnichenko

Сјеверна Кореја одржава свој први међународни филмски фестивал након шестогодишње паузе изазване пандемијом корона вируса, саопштили су данас локални медији.

Осамнаести Међународни филмски фестивал у Пјонгјангу почео је у сриједу у Међународној кући биоскопа, уз присуство филмских стваралаца и чланова жирија, пренео је Кјодо.

На отварању је приказан филм "Ред Силк", руско-кинеске копродукције.

Према туристичкој агенцији "Корyо Тоурс" из Пекинга, на фестивалу ће бити приказани филмови из око десет земаља, међу којима су Индонезија, Мароко, Пољска и Грчка.

Програм обухвата игране, кратке, анимиране и документарне филмове.

На листи приказаних остварења нема филмова из Јапана, Јужне Кореје нити Сједињених Америчких Држава.

У ранијим издањима фестивала приказивани су такође и индијски боливудски филмови и британска комедија "Мр. Беан'с Холидаy" са Рованом Аткинсоном.

Фестивал је отворен неколико мјесеци након што је Пјонгјанг у априлу организовао свој први међународни маратон у готово шест година, на којем су учествовали тркачи из око 45 земаља.

Сјеверна Кореја је од почетка прошле године почела да прима ограничен број руских и других туристичких група, али границе земље и даље нису потпуно отворене за међународне посјетиоце.

Сјеверна Кореја

