Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

Сјеверна Кореја одржава свој први међународни филмски фестивал након шестогодишње паузе изазване пандемијом корона вируса, саопштили су данас локални медији.
Осамнаести Међународни филмски фестивал у Пјонгјангу почео је у сриједу у Међународној кући биоскопа, уз присуство филмских стваралаца и чланова жирија, пренео је Кјодо.
На отварању је приказан филм "Ред Силк", руско-кинеске копродукције.
Према туристичкој агенцији "Корyо Тоурс" из Пекинга, на фестивалу ће бити приказани филмови из око десет земаља, међу којима су Индонезија, Мароко, Пољска и Грчка.
Програм обухвата игране, кратке, анимиране и документарне филмове.
На листи приказаних остварења нема филмова из Јапана, Јужне Кореје нити Сједињених Америчких Држава.
У ранијим издањима фестивала приказивани су такође и индијски боливудски филмови и британска комедија "Мр. Беан'с Холидаy" са Рованом Аткинсоном.
Фестивал је отворен неколико мјесеци након што је Пјонгјанг у априлу организовао свој први међународни маратон у готово шест година, на којем су учествовали тркачи из око 45 земаља.
Сјеверна Кореја је од почетка прошле године почела да прима ограничен број руских и других туристичких група, али границе земље и даље нису потпуно отворене за међународне посјетиоце.
