Десетине китова угинуло након насукавања на Новом Зеланду

Извор:

АТВ

23.10.2025

10:08

Десетине китова угинуло након насукавања на Новом Зеланду
Фото: pexels

Више од двадесетак пилот китова угинуло је након што су се насукали на удаљеној плажи на Новом Зеланду.

Група од 29 китова откривена је у понедjељак на плажи Сумрак, или Паенга Рехија, близу сjеверног врха Сjеверног острва земље. ''Нордерн Адвокат“ је у четвртак извијестио да је 27 китова од тада угинуло.

илу-белуга-кит-09102025

Свијет

Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

Министарство за заштиту природе саопштило је да је рахуи, или маорска духовна забрана, уведена како би се омогућио културни опоравак и чишћење од биолошке опасности.

Процес би водио локални народ Нгати Кури, уз подршку Министарства.

Нови Зеланд и сусједна Аустралија су жаришта масовног насукавања китова због великих колонија пилот китова који живе у дубоким океанима који окружују обе острвске државе.

Узрок насукавања китова је непознат, јавља Ројтерс.

