Десетине китова угинуло након насукавања на Новом Зеланду

Више од двадесетак пилот китова угинуло је након што су се насукали на удаљеној плажи на Новом Зеланду.
Група од 29 китова откривена је у понедjељак на плажи Сумрак, или Паенга Рехија, близу сjеверног врха Сjеверног острва земље. ''Нордерн Адвокат“ је у четвртак извијестио да је 27 китова од тада угинуло.
Министарство за заштиту природе саопштило је да је рахуи, или маорска духовна забрана, уведена како би се омогућио културни опоравак и чишћење од биолошке опасности.
Процес би водио локални народ Нгати Кури, уз подршку Министарства.
Нови Зеланд и сусједна Аустралија су жаришта масовног насукавања китова због великих колонија пилот китова који живе у дубоким океанима који окружују обе острвске државе.
Узрок насукавања китова је непознат, јавља Ројтерс.
