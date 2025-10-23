Logo

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

Извор:

АТВ

23.10.2025

08:19

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

Језива превара потресла је становнике Линца, града у Аустрији, када се један човјек представио жени од 75 година као полицајац и успио да је наговори да му да своју животну уштеђевину.

Између 14. и 17. октобра мушкарац, који је представио као “господин Штајн”, према наводима полиције, више пута звао пензионерку. Убиједио ју је да су провалници у близини и да на банкама кружи фалсификовани новац, па јој је савјетовао да своје богатство “стави на сигурно мјесто”.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Регион

Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

Старица је повјеровала наводном полицајцу, те је подигла је око 80.000 евра, спаковала новац, накит и златне полуге у кесе и оставила их испред куће.

Како наводе из полиције, укупна штета износи више од 300.000 евра.

Тек када је касније отишла у полицијску станицу и питала за “господина Штајна”, сазнала је да је била жртва преваре, преноси Хојте.

Laptop, Google

Свијет

Угашено 1.400 преварантских сајтова

За лист Кроне, Гералд Сакопарниг из криминалистичке полиције Горње Аустрије изјавио је да се овакви случајеви дешавају готово сваке недјеље:

''Преваранти циљано зову старије особе'', истакао је.

