Млади фудбалер ударио у краву и погинуо на лицу мјеста

Курир

23.10.2025

Млади фудбалер ударио у краву и погинуо на лицу мјеста
Фото: Друштвена мрежа X/BCN24 Noticias

Тужна вијест потресла је бразилску спортску јавност. Тамо је живот трагично изгубио 20-годишњи фудбалер Антони Илано у саобраћајној несрећи која се догодила у држави Пјауи.

Млади фудбалер настрадао је возећи мотор када је, током ноћи, ударио у краву која се кретала по путу.

Снимци надзорних камера забиљежили су драматичан тренутак судара, а према свему судећи, Илано није имао времена да избјегне препреку.

Након ударца, остао је да лежи непомично на асфалту. Двојица пролазника су му одмах притрчала у покушају да помогну, али нажалост, младић је преминуо на лицу мјеста.

(курир)

nastradao mladić

фудбалер

Brazil

