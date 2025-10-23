Млади фудбалер ударио у краву и погинуо на лицу мјеста

Извор:
Курир
23.10.2025
07:38
Тужна вијест потресла је бразилску спортску јавност. Тамо је живот трагично изгубио 20-годишњи фудбалер Антони Илано у саобраћајној несрећи која се догодила у држави Пјауи.
Млади фудбалер настрадао је возећи мотор када је, током ноћи, ударио у краву која се кретала по путу.
Снимци надзорних камера забиљежили су драматичан тренутак судара, а према свему судећи, Илано није имао времена да избјегне препреку.
🇧🇷 Tragedia en Brasil: Antony Ylano, joven futbolista de 20 años, fallece tras chocar su motocicleta con una vaca en una carretera de pic.twitter.com/0QWULTfvKt— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) October 22, 2025
Након ударца, остао је да лежи непомично на асфалту. Двојица пролазника су му одмах притрчала у покушају да помогну, али нажалост, младић је преминуо на лицу мјеста.
