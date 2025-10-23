Скандал у САД: Демократски кандидат имао нацистичку тетоважу, направио је у Хрватској

Извор:
23.10.2025
Демократски кандидат за Сенат САД у држави Мејн извинио се и уклонио тетоважу на грудима која подсјећа на нацистички симбол, што је изазвало бурну реакцију јавности, пише Би-Би-Си .
Грејам Платнер, 41-годишњи ветеран маринаца и узгајивач острига, рекао је да је тек након упозорења "новинара и вашингтонских инсајдера" схватио да његова тетоважа лобање и укрштених костију подсјећа на нацистичке симболе.
Тетоважа је постала видљива на видеу објављеном на друштвеним мрежама, на којем се види како Платнер плеше у доњем вешу на вјенчању свог брата.
Тетоважа подсјећа на "Тотенкопф", њемачки израз за "мртвачку главу". Симбол лобање и укрштених костију користиле су нацистичке снаге током Другог свјетског рата.
Amidst all the furor around Platner’s Totenkopf tat, it’s kinda flying under the radar that the reason we know of it is bc of this humiliation ritual kompromat vid recorded in a Beltway bar that Graham used to work at that shows him singing “Wrecking Ball” in his boxers 👀 https://t.co/7yky5vxgeu pic.twitter.com/Gcd48v3L12— ParaPower Mapping (@KlonnyPin_Gosch) October 21, 2025
- Апсолутно не бих живио са овим на грудима да сам знао, а инсинуирати да јесам је одвратно. Већ сам прекрио тетоважу новим дизајном - рекао је Платнер у изјави за Би-Би-Си.
Његова бивша политичка директорка Женевјев Макдоналд, која је поднијела оставку прошле недјеље, назвала је тетоважу антисемитском.
- Можда није знао када ју је направио, али ју је направио прије много година и требало је да је покрије јер зна шта значи - рекла је, према извјештајима америчких медија.
Платнер, који се кандидује за демократску номинацију за мјесто у Сенату које тренутно држи републиканка Сузан Колинс, рекао је да је тетоважу направио у Хрватској 2007. године са својим колегама маринцима. Објаснио је да су изабрали слику са зида салона за тетовирање док су пили.
We just sat down with Graham Platner to talk about his previous online comments, and the now-infamous tattoo. He gave us a first look at the cover-up tattoo he had done just last night, and spoke candidly about the controversies surrounding him now. That's tonight at 5. @WGME pic.twitter.com/YIfV39D5Bd— WGME Photojournalist 🎥📡 (@MENewsPhotog) October 22, 2025
- Изабрали смо застрашујућу лобању и укрштене кости са зида јер смо били маринци, а лобање и укрштене кости су прилично стандардне војне ствари - рекао је.
Његов предизборни тим је истакао да су војни љекари прегледали његове тетоваже и да никада није било никаквих проблема, с обзиром на то да војска не дозвољава људима са тетоважама које садрже симболе мржње да служе.
Данас су објављене фотографије које приказују нову тетоважу коју је користио да покрије стару.
Контроверза долази у тренутку када се испитује и његова историја на друштвеним мрежама. Прошле недјеље поново су се појавиле старе објаве на Редиту у којима је умањивао значај сексуалног напада у војсци и описао себе као комунисту.
Платнер се извинио у видеу, наводећи да је коментаре написао након повратка из рата док се борио са депресијом.
October 17, 2025
- Осјећао сам се веома разочарано, отуђено и изоловано - рекао је.
Сенатор Берни Сандерс, један од најистакнутијих Платнерових присталица, стао је у његову одбрану, рекавши да је тетоважа изабрана док је био пијан.
- Он није једини у Америци који је прошао кроз мрачан период. Људи пролазе кроз то, он се извинио због глупих и увредљивих изјава које је изнио и увјерен сам да ће водити одличну кампању и побиједити - рекао је Сандерс.
(Индекс)
