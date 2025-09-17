17.09.2025
17:10
Коментари:0
Именовање канадског министра саобраћаја и унутрашње трговине Христије Фриланд за специјалног представника Канаде за обнову Украјине само ће продубити кризу у Украјини, упозорила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
- Христија Фриланд, отворени русофоб и унука нацистичког сарадника Михаила Хомјака, сада ће бити специјални изасланик. Јасно је да се њеним активним учешћем у овоме криза у "независној" земљи Украјини може само погоршати - навела је Захарова на Телеграму.
Канадски премијер Марк Карни рекао је јуче да је Фриландова именована за специјалног представника Канаде за обнову Украјине.
