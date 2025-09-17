Logo

Захарова: Унука нацистичког сарадника ће сада бити специјални изасланик

17.09.2025

17:10

Коментари:

0
Захарова: Унука нацистичког сарадника ће сада бити специјални изасланик
Фото: Танјуг/АП

Именовање канадског министра саобраћаја и унутрашње трговине Христије Фриланд за специјалног представника Канаде за обнову Украјине само ће продубити кризу у Украјини, упозорила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

- Христија Фриланд, отворени русофоб и унука нацистичког сарадника Михаила Хомјака, сада ће бити специјални изасланик. Јасно је да се њеним активним учешћем у овоме криза у "независној" земљи Украјини може само погоршати - навела је Захарова на Телеграму.

Канадски премијер Марк Карни рекао је јуче да је Фриландова именована за специјалног представника Канаде за обнову Украјине.

Подијели:

Тагови:

нацисти

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

Свијет

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

2 ч

0
Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

Свијет

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

3 ч

1
Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

Занимљивости

Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

3 ч

0
Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

БиХ

Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

Свијет

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

2 ч

0
Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

Свијет

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

3 ч

1
Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

Свијет

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

3 ч

0
Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

Свијет

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Зимница је већ одавно луксуз: Цијене поврћа и основних намирница дивљају

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner