Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

17.09.2025

16:39

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола
Фото: Tanjug / AP

Авион америчког предсједника "Air Force On" био је умијешан у драматичну ситуацију у ваздуху са путничким авионом док је у уторак увече превозио предсједника САД Доналда Трампа у Велику Британију.

Контролор летења био је принуђен да интервенише када је примјетио да се путања авиона компаније Spirit Airlines приближава предсједничком авиону изнад Лонг Ајленда, извјестили су CBS и Bloomberg.

alis videl tino cupala afd tanjugap

Свијет

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

Лет Spirit Airlines 1300 путовао је из Форт Лодердејла ка Бостону када је, према наводима, контролор лета примјетио да су им висине сличне и да се путање поклапају изнад Њујорка. Контролор је више пута понављао инструкције пилотима Spirit Airbus SE A321 да промијене курс, подижући глас када нису одмах реаговали. У аудио-запису који је објављен на мрежама чује се како контролор наређује лету Spirit да се спусти и скрене двадесет степени удесно.

Глас за који се претпоставља да припада контролору затим је издао упозорење "обратите пажњу" и поновио инструкцију: "Скрените двадесет степени удесно, одмах".

калабухов

БиХ

Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

Поново, глас наређује пилотима путничког авиона да одмах скрену удесно, преносећи им да је "саобраћај лијево од вашег крила на удаљености од око осам миља".

"Сигуран сам да видите ко је. Пазите на њега, бијели је и плав".

Све нервознији, контролор понавља инструкцију и каже: "Морам да причам са вама двапут сваки пут", прије него што је поново нагласио: "Обратите пажњу. Спустите тај иПад".

Прелиминарни подаци са Flight Radar указују на то да су се два авиона најближе приближила на конвергентним путањама на око 17 километара, преноси Телеграф.

Откачила се шлепа 1

Хроника

Нова незгода на путевима у Српској: Откачила се шлепа!

Доналд Трамп је безбједно слетио у Лондон касније у уторак и започео своју другу званичну посјету Великој Британији.

