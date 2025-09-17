Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

17.09.2025
16:39
Коментари:0
Авион америчког предсједника "Air Force On" био је умијешан у драматичну ситуацију у ваздуху са путничким авионом док је у уторак увече превозио предсједника САД Доналда Трампа у Велику Британију.
Контролор летења био је принуђен да интервенише када је примјетио да се путања авиона компаније Spirit Airlines приближава предсједничком авиону изнад Лонг Ајленда, извјестили су CBS и Bloomberg.
Лет Spirit Airlines 1300 путовао је из Форт Лодердејла ка Бостону када је, према наводима, контролор лета примјетио да су им висине сличне и да се путање поклапају изнад Њујорка. Контролор је више пута понављао инструкције пилотима Spirit Airbus SE A321 да промијене курс, подижући глас када нису одмах реаговали. У аудио-запису који је објављен на мрежама чује се како контролор наређује лету Spirit да се спусти и скрене двадесет степени удесно.
Глас за који се претпоставља да припада контролору затим је издао упозорење "обратите пажњу" и поновио инструкцију: "Скрените двадесет степени удесно, одмах".
Поново, глас наређује пилотима путничког авиона да одмах скрену удесно, преносећи им да је "саобраћај лијево од вашег крила на удаљености од око осам миља".
"Сигуран сам да видите ко је. Пазите на њега, бијели је и плав".
Све нервознији, контролор понавља инструкцију и каже: "Морам да причам са вама двапут сваки пут", прије него што је поново нагласио: "Обратите пажњу. Спустите тај иПад".
Air traffic controllers urgently and repeatedly ordered the pilots of Spirit Airlines flight 1300 to turn away from Air Force One Tuesday over Long Island, New York. pic.twitter.com/c7BbCgF5d5— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 17, 2025
Прелиминарни подаци са Flight Radar указују на то да су се два авиона најближе приближила на конвергентним путањама на око 17 километара, преноси Телеграф.
Доналд Трамп је безбједно слетио у Лондон касније у уторак и започео своју другу званичну посјету Великој Британији.
