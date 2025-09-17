Logo

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

17.09.2025

15:29

Коментари:

0
Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто изјавила је да Савјет министара више нема никакву одговорност која се тиче буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину, јер је у априлу усвојио Нацрт буџета и упутио га Предсједништву као овлаштеном предлагачу.

Криштова је истакла да је Савјет министара данас усвојио неколико закључака који ће бити упућени Предсједништву БиХ, као одговор на закључке Предсједништва који су од Савјета министара тражили да у року од пет дана достави исправљен Приједлог буџета за ову годину.

Она је додала да закључци Предсједништва упућени Савјету министара немају смисла, те је позвала Предсједништво и Парламентарну скупштину БиХ да што прије усвоје буџет за ову годину.

Говорећи о Нацрту Реформске агенде, који није добио подршку у првом кругу гласања, Криштова је навела да је радује чињеница да није било примједби из Републике Српске на сам нацрт, те изразила наду да ће у наредних неколико дана ипак бити усвојен.

Криштова је подсјетила да је приликом усаглашавања Нацрта Реформске агенде било 772 коментара, на чему су институције радиле готово читаво љето.

Говорећи о извјештајима о раду институција Савјета министара, који су скинути са дневног реда данашње, као и са дневног реда претходних десет сједница, предсједавајућа је нагласила да је данас министре информисала да ове тачке више неће бити скидане са дневног реда.

Она је новинарима у Сарајеву рекла и да би вољела да министри више пажње посвете сједницама, умјесто комуницирања са медијима током самих расправа.

Предсједавајућа је наредну редовну сједницу Савјета министара најавила за сриједу, 24. септембар.

Подијели:

Таг:

Савјет министара БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

План раста поново без подршке

БиХ

План раста поново без подршке

2 ч

0
Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Свијет

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

36 мин

0
У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Хроника

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

36 мин

0
Sjednica Vlade Republike Srpske

Република Српска

Влада Српске исплаћује средства: Ево колико ће добити поједине локалне заједнице

41 мин

0

Више из рубрике

СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА

БиХ

СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА

1 ч

0
План раста поново без подршке

БиХ

План раста поново без подршке

2 ч

0
Davor Čordaš

БиХ

Чордаш: Надлежне институције ФБиХ заказале у заштити српских повратника

3 ч

0
Конаковић се није појавио пред судом

БиХ

Конаковић се није појавио пред судом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner