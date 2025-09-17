Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

17.09.2025
15:29
Коментари:0
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто изјавила је да Савјет министара више нема никакву одговорност која се тиче буџета институција и међународних обавеза БиХ за ову годину, јер је у априлу усвојио Нацрт буџета и упутио га Предсједништву као овлаштеном предлагачу.
Криштова је истакла да је Савјет министара данас усвојио неколико закључака који ће бити упућени Предсједништву БиХ, као одговор на закључке Предсједништва који су од Савјета министара тражили да у року од пет дана достави исправљен Приједлог буџета за ову годину.
Она је додала да закључци Предсједништва упућени Савјету министара немају смисла, те је позвала Предсједништво и Парламентарну скупштину БиХ да што прије усвоје буџет за ову годину.
Говорећи о Нацрту Реформске агенде, који није добио подршку у првом кругу гласања, Криштова је навела да је радује чињеница да није било примједби из Републике Српске на сам нацрт, те изразила наду да ће у наредних неколико дана ипак бити усвојен.
Криштова је подсјетила да је приликом усаглашавања Нацрта Реформске агенде било 772 коментара, на чему су институције радиле готово читаво љето.
Говорећи о извјештајима о раду институција Савјета министара, који су скинути са дневног реда данашње, као и са дневног реда претходних десет сједница, предсједавајућа је нагласила да је данас министре информисала да ове тачке више неће бити скидане са дневног реда.
Она је новинарима у Сарајеву рекла и да би вољела да министри више пажње посвете сједницама, умјесто комуницирања са медијима током самих расправа.
Предсједавајућа је наредну редовну сједницу Савјета министара најавила за сриједу, 24. септембар.
