Влада Српске исплаћује средства: Ево колико ће добити поједине локалне заједнице

Влада Републике Српске донијела је данас, на 3. сједници у Бањалуци, Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у износу од 750.000,00 КМ.
Средства из ове Одлуке исплатиће се са буџетске позиције - трансфери неразвијеним општинама, у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе, за период 01.01. до 30.09.2025. године.
Ова средства распоређују се за неразвијене општине: Братунац 23.125,00 KM, Вишеград 21.375,00 KM, Власеница 22.100,00 KM, Доњи Жабар 20.987,50 KM, Костајница 22.450,00 KM, Љубиње 21.900,00 KM, Невесиње 21.900,00 KM, Нови Град 21.012,50 KM, Петровац 19.750,00 KM, Петрово 21.725,00 KM, Рибник 21.450,00 KM, Рогатица 20.850,00 KM, Хан Пијесак 21.175,00 KM, Шамац 21.975,00 KM, Шипово 20.725,00 KM.
Изразито неразвијене општине добиће сљедећа средства:
Берковићи 20.522,50 KM, Вукосавље 22.350,00 KM, Источни Дрвар 18.885,00 KM, Источни Мостар 21.647,50 KM, Источни Стари Град 19.725,00 KM, Језеро 22.600,00 KM, Калиновик 20.210,00 KM, Кнежево 21.700,00 KM, Крупа на Уни 22.812,50 KM, Купрес 20.022,50 KM, Лопаре 21.750,00 KM, Ново Горажде 20.887,50 KM, Осмаци 22.662,50 KM, Оштра Лука 22.000,00 KM, Пелагићево 21.512,50 KM, Рудо 22.925,00 KM, Сребреница 21.387,50 KM, Трново 20.225,00 KM, Чајниче 21.662,50 KM, Шековићи 22.012,50 KM.
