Шулић: Влада Српске је уставно изабрана

СРНА

17.09.2025

14:51

Денис Шулић, министар трговине и туризма
Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић изјавио је да је нова Влада, предвођена Савом Минићем, за разлику од федералне владе, изабрана на уставни начин и у складу са важећим законским процедурама.

Шулић је рекао новинарима у Бањалуци да ресорни министри настављају радити на терену и у локалним заједницама широм Српске.

Влада ће наставити снажну сарадњу са Владом Србије, истакао је Шулић.

Денис Шулић

Саво Минић

