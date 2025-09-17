Шулић: Влада Српске је уставно изабрана

Извор:
СРНА
17.09.2025
14:51
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић изјавио је да је нова Влада, предвођена Савом Минићем, за разлику од федералне владе, изабрана на уставни начин и у складу са важећим законским процедурама.
Шулић је рекао новинарима у Бањалуци да ресорни министри настављају радити на терену и у локалним заједницама широм Српске.
Република Српска
Пореска управа дала рок: Имате пола мјесеца, или вам пријете казне
Влада ће наставити снажну сарадњу са Владом Србије, истакао је Шулић.
Република Српска
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Србија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму