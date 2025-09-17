Будимир: Све терористичке нападе у БиХ извршиле вехабије

Извор:
СРНА
17.09.2025
12:26
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир указао је да есктремизам, који је увод у тероризам, остаје један од најозбиљнијих облика угрожавања безбједности грађана, њихових живота и имовине и тако у савременом свијету угрожава како националну тако и међународну безбједност.
"Иако се фокус постепено пребацује на друге врсте облика угрожавања, као што су оружани сукоби, а мање на екстремизам и тероризам, то никако не значи да је умањена опасност од истог. Нажалост, коријени радикализације и насилног екстремизма који воде у тероризам присутни су и у БиХ од половине прошлог вијека", нагласио је министар Будимир на Међународној конференцији посвећеној борби против екстремизма, која се одржава у Националном центру Русије у Моксви у организацији Министарства унутрашњих послова Руске Федерације.
Наука и технологија
Сунце постало активније, може да утиче на технологију на Земљи
Говорећи о изазовима са којима се суочава Републике Српске у борби против екстремизма, министар Будимир је нагласио да се радикализација у БиХ прво испољавала на нивоу ставова припадника одреда "Ел Муџахид" који су дошли у БиХ током протеклог рата.
У обраћању учесницима конференције, која је окупила представнике 40 земаља, министар Будимир је истакао да су се њихове радикалне идеје шириле на локално становништво на нивоу понашања у смислу испољавања радикалних ставова, што је на крају резултовало и организовањем конкретних терористичких аката.
"Све терористичке нападе који су се догодили у БиХ извршили су припадници вехабијског покрета, док је општепозната њихова повезаност са највећим терористичким нападима у свијету. У извршењу терористичких аката су наступали са позиције вјерског радикализма, а у духу идеја да у БиХ треба насилним путем успоставити 'шеријатску државу уређену по шеријатском праву'"; указао је министар унутрашњих послова Српске.
Хроника
Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске
У том смислу, додао је он, ова понашања се огледају у непризнавању Устава и закона у БиХ, те институција које су одговорне за спровођење тих закона.
Он је још једном поновио значај међуполицијске сарадње у смислу размјене оперативних информација и заједничког дјеловања како превентивног, тако и репресивног у борби против екстремизма и спречавања посљедица истог.
Циљ дводневне конференције МУП-а Руске Федерације је дискусија о практичним екстремистичким идеологијама, те унапређење законодавства у области међународне сарадње у борби против екстремизма, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму