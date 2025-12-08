Аријана Гранде након номиновања за Златни глобус: Мало сам изненађена

Извор:
08.12.2025
Аријана Гранде је проговорила о својој другој узастопној номинацији за Златни глобус, коју је зарадила за улогу Глинде у филму „Зла: Заувијек“.
Популарна 32-годишња глумица и пјевачица је такође била номинована прошле године за први дио филма, а сада и за наставак из 2025. године.
Изненађен и дубоко почаствован
У разговору за „The Hollywood Reporter“, Гранде је признала да је вијест није оставила равнодушном. „Дефинитивно је узбудљиво као и прошлогодишња номинација и помало изненађујуће. Не очекујете нешто овако, а камоли да се то деси два пута за исту улогу. Зато сам дубоко почаствована. Заиста сам дирнута тиме“, рекла је.
Посебни тренуци са Кејт Винслет
Такође се присетила прошлогодишњих награда, истичући да јој је најважније било сусрет са колегама чији рад изузетно поштује. „Нешто на чему сам била толико захвална прошле године јесте то што сам се осјећала заиста присутно и била сам узбуђена што сам упознала толико глумаца које заиста поштујем и чији рад заиста волим, и што сам са њима имала разговоре и позитивна искуства.“
„Сјећам се да је сусрет са Кејт Винслет био једна од најузбудљивијих ствари на свијету. Била је тако љубазна и топла и имала је најневјероватније, охрабрујуће ријечи за дјељење. И то су тренуци попут тог које, мислим, људи не упознају или не виде, заиста, који су толико посебни, које ћу увијек његовати и носити са собом. Надам се да ћу видјети неке од пријатеља које сам стекла“, рекла је Аријана.
Када су је питали шта јој је тачно Винслет рекла, одлучила је да детаље задржи за себе. „Мислим да желим да то задржим у срцу, али била је то заиста слатка веза и било је једноставно прелијепо. Сјећам се колико је била слатка кад год би се појавиле наше категорије: држање за руке, намигивање, руковање. Било је једноставно прелијепо. Она је моја омиљена глумица, тако да је било веома надреално.“
