Орбан: Нећемо прихватити мигранте, а нећемо ни плаћати за мигранте других земаља

Извор:
СРНА
08.12.2025
18:17
Мађарски премијер Виктор Орбан оцијенио је данас одлуку Савјета министара унутрашњих послова ЕУ о оснивању фонда солидарности за миграције "неприхватљивом", припремајући спровођење пакта о миграцијама који ће ступити на снагу 2026. године.
Поред тога, успостављено је неколико категорија подршке, од којих Мађарска не спада ни у једну, али је изражено очекивање о финансирању за земље издаваоце, преноси Хирадо.
"Данашњом одлуком, Брисел би приморао Мађарску да плати још више или да прихвати мигранте", написао је Виктор Орбан на Платформи X и Фејсбуку.
Према ријечима мађарског премијера, ово је "неприхватљиво", јер, како је написао, "Мађарска већ троши довољно да заштити спољну границу ЕУ".
"Нећемо да прихватимо било какве мигранте, нити ћемо да плаћамо за мигранте других", написао је Орбан и додао да Мађарска не спроводи мјере Миграционог пакта и да почиње побуна.
Министри унутрашњих послова земаља чланица ЕУ усвојили су данас приједлог за фонд солидарности, који би обавезао Мађарску да финансира земље пошиљаоце миграната из сопствених средстава.
Поред тога, на састанку Савјета је одлучено и које земље које нису чланице ЕУ имају право на попусте или подршку и на основу чега.
Мађарска не спада ни у једну од тих категорија, али би ипак требало да "помогне земљама којима је потребна".
Савјет ће усвојити имплементациону одлуку до краја године након политичког договора.
Пакт о миграцијама и азилу ступиће на снагу 12. јуна 2026. године и увешће нова правила о функционисању система азила ЕУ.
План је да се закон финализује у Европском парламенту у року од мјесец или два, што ће омогућити његову примену пре него што пакт о миграцији ступи на снагу.
