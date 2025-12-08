Logo
Орбан и Ердоган договорили наставак дотока руског гаса у Мађарску

Извор:

Танјуг

08.12.2025

17:36

Фото: Tanjug/AP

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган и мађарски премијер Виктор Орбан постигли су данас у Истанбулу договор да Турска гарантује наставак транзиције руског гаса ка Мађарској, пренио је Ројтерс.

Орбан је рекао да је у овој години Мађарска из Турске добила око 7,5 милијарди кубних метара гаса, преко гасовода из Турског тока.

''Кад погледам свијет који окружује Мађарску, видим Турску која се заиста бори, турски свијет који се истински труди, корача напријед и ојачава'', рекао је Орбан на заједничкој конференцији са Ердоганом.

Реџеп Тајип Ердоган

Свијет

Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

Ердоган је навео да су он и Орабан потписали документе који ће ојачати темеље односа двије земље у областима које се крећу ''од авијације до безбједности, од технологије до културе и образовања''.

Двојица лидера договорили су оснивање Заједничке групе за планирање.

''Она ће омогућити да се билатерална и глобална питања рјешавају на много институционалнији начин. С обзиром на снажан трговински потенцијал између нас, разговарали смо о ажурирању нашег циља на економску размјену у износу 10 милијарди долара'', рекао је Ердоган.

Виктор Орбан

Реџеп Тајип Ердоган

