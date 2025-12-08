Logo
Пронађена два преживјела мигранта након трагедије код Крита

СРНА

08.12.2025

16:09

Невријеме бура море
Фото: Pexels

Два мушкарца из Египта која су пронађена жива међу 17 тијела у потонулом чамцу са мигрантима јужно од острва Крит током викенда рекла су грчким властима да је брод превозио укупно 34 особе.

Грчка обалска стража саопштила је да је операција потраге и спасавања преосталих миграната у току, али да јаки вјетрови и узбуркано море отежавају акцију.

У суботу је обалска стража саопштила да је пролазећи турски трговачки брод наишао на полупотонули чамац са мигрантима на 66 километара југозападно од града Јерапетре, на југу Крита.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, човјек каже да то није приоритет

Седамнаест путника у чамцу, сви мушкарци, већ су били мртви, а преживјела су само двојица.

Преживјели, обојица из Египта, превезени су у болницу на Криту, а тијела страдалих транспортована су у мртвачницу на острву ради обдукције.

Чамац је превозио укупно 34 особе из Египта, Јужног Судана и Судана.

Тагови:

Грчка

svijet

migranti

