Пронађена два преживјела мигранта након трагедије код Крита

Два мушкарца из Египта која су пронађена жива међу 17 тијела у потонулом чамцу са мигрантима јужно од острва Крит током викенда рекла су грчким властима да је брод превозио укупно 34 особе.
Грчка обалска стража саопштила је да је операција потраге и спасавања преосталих миграната у току, али да јаки вјетрови и узбуркано море отежавају акцију.
У суботу је обалска стража саопштила да је пролазећи турски трговачки брод наишао на полупотонули чамац са мигрантима на 66 километара југозападно од града Јерапетре, на југу Крита.
Седамнаест путника у чамцу, сви мушкарци, већ су били мртви, а преживјела су само двојица.
Преживјели, обојица из Египта, превезени су у болницу на Криту, а тијела страдалих транспортована су у мртвачницу на острву ради обдукције.
Чамац је превозио укупно 34 особе из Египта, Јужног Судана и Судана.
